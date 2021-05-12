ВИДЕО. Луиш КАШТРУ: «В будущем Шахтер завоюет много титулов»

Наставник оценил два сезона в «Шахтере»

  • 12.05.2021 19:31
  • 947 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Луиш КАШТРУ: «В будущем Шахтер завоюет много титулов»
© shakhtar.com

Наставник Луиш Каштру официально покинул «Шахтер» и подвел итоги своей двухлетней работы в Украине.

– Это два фантастических сезона, два радостных года, ведь в обоих мы смогли достичь хороших результатов. В первом сезоне были спортивные результаты – то, что больше всего ценится в футболе. Во втором с результатами по основному проекту «Шахтера» не сложилось, потому что в нашей команде появилось очень много молодых игроков. Молодые ребята проделали хорошую работу в течение всего сезона вместе с более опытными футболистами. Это дает очень большие ожидания на будущее. Думаю, хорошее будущее клуба гарантировано с появлением этих молодых ребят в команде.

– Какие самые яркие воспоминания у вас остались о «Шахтере»?
– Для любого тренера очень важен день, когда он приезжает в новый клуб, потому это, конечно же, день, когда я прибыл в Киев и когда у меня был первый контакт с клубом. За два года в «Шахтере» произошло очень много фантастических моментов. Навсегда в памяти игра в Загребе, победа над «Аталантой», ничья на «Этихаде» с «Манчестер Сити», чемпионство с 23 очками отрыва от «Динамо», игры с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и баталии на «Сан-Сиро» с «Интером» за выход в Лигу Европы. Также в памяти останутся 14–15 молодых игроков, которых мы задействовали в нашей команде в течение этих двух сезонов. У ребят прекрасные перспективы в карьере. Как я уже сказал, полуфиналы и 1/8 финала Лиги Европы – это запоминающиеся факты. Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемий, я запомню много моментов, которые мы пережили с командой в этом сезоне.

– Как вы хотите попрощаться с футболистами?
– Своим игрокам скажу, что для меня было большой честью работать с ними. Каждый день они меня очень мотивировали. С ними мы пережили очень много фантастических моментов. Только мои игроки знают, как нам было сложно работать в таких условиях. Но они даже в самые тяжелые моменты сезона – а у нас их было предостаточно: травмы, дисквалификации, COVID-19 – очень уверенно смотрели на всю ту работу, что им предстояла. Всегда отлично себя вели, в нашей раздевалке чувствовалась атмосфера уважения. Даже в моменты, когда мы немного сходили со своего пути, они знали, что на него нужно возвращаться и что для этого нужно делать. Игроки навсегда останутся в моем сердце. Помимо того, что они были профессионалами, также они оставались хорошими людьми.

– В будущем планируете возвращаться в Украину?
– Да, мне очень нравится Украина, очень нравится Киев. Здесь было немало сложных моментов, но и много хорошего. Я отношусь с большим уважением к Украине и «Шахтеру». Клуб, к сожалению, не играет в своем родном городе Донецке. Из-за политических конфликтов в Донецке клубу пришлось уехать и выступать в другом городе – сейчас в Киеве, а раньше во Львове и Харькове. В любом случае «Шахтер» мне запомнится. Я хочу в будущем сюда вернуться: не говорю, что вернусь в клуб, потому что, вне всяких сомнений, клуб будет следовать своему пути, а я – идти по своей жизни. Но Киев и Украина останутся в списке тех мест, которые я захочу посетить в будущем.

– Если вы вернетесь в украинский футбол, это будет возможно исключительно с «Шахтером»?
– Я не знаю. В жизни мы должны отдавать себе отчет в том, что надо иметь чистую совесть и оставаться профессионалами. Надо с полной серьезностью и большим профессионализмом подходить к своей работе. Все моменты, что я пережил в «Шахтере», незабываемы. Но я также должен быть искренен с самим собой. Мы никогда не знаем будущего, не знаем, какие решения примем в будущем. Сейчас могу сказать, что за время работы в «Шахтере» я влюбился в этот проект. Я всегда относился к работе с большим профессионализмом и максимальной самоотдачей. «Шахтер» навсегда останется в моем сердце. Я ухожу с чистой совестью, но в то же время понимая, что я профессиональный тренер. Да, пока поработал лишь с одним клубом в этой стране, но в моей карьере может произойти все что угодно.

– Хотите сказать несколько слов болельщикам, которые поддерживали вас все это время?
– Конечно. Мне было очень приятно видеть их комментарии, отзывы, особенно в последнее время, когда стало известно о моем уходе из клуба. Вся оказанная мне поддержка показывает, что болельщики понимали, каким был наш путь в течение этого сезона. Сезон был сложным, и они признали это. Посылы доброты и пожелания удачи в социальных сетях мне очень запомнились. Никогда не думал, что наши болельщики так хорошо поймут суть проекта и все сложности, которые были в ходе сезона. Я хочу сказать огромное спасибо и пожелать непомерного счастья, крепкого здоровья болельщикам и их семьям, чтобы они боролись, шли к своим целям в жизни, а будущее в их любимом «Шахтере» с каждым днем будет только лучше. Здесь есть администрация, которая следит за клубом. Сейчас мы переживаем сложный сезон, но в будущем «Шахтер» точно завоюет множество титулов. Появилось достаточно молодых ребят, которые обеспечат будущее «Шахтера». Болельщикам скажу, что было приятно проживать с ними каждый день, и желаю самого большого счастья в жизни. Теперь я также буду болельщиком «Шахтера»!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.05.2021 20:33
    -2
    "У майбутньому Шахтар завоює багато титулів". Каштру - капітан-очевидність.
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    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 19:37
    -3
    Ну хватит уже прощаться. Давайте уже нового тренера представлять
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