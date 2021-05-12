ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру попрощался с Шахтером

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что наставник Луиш Каштру покидает команду после двух лет работы.

В отеле «Опера» состоялась встреча Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой генеральный директор «Шахтера» поблагодарил наставника за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей «горняки» провели под руководством Луиша) и памятный сувенир от клуба.

Португалец провел во главе команды два сезона. В первом выиграл титул УПЛ и добрался до полуфинала Лиги Европы.

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру «Шахтер» одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей.

Ожидается, что новым тренером станет Роберто Де Дзерби.