ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру попрощался с Шахтером

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что наставник Луиш Каштру покидает команду после двух лет работы.
В отеле «Опера» состоялась встреча Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой генеральный директор «Шахтера» поблагодарил наставника за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей «горняки» провели под руководством Луиша) и памятный сувенир от клуба.
Португалец провел во главе команды два сезона. В первом выиграл титул УПЛ и добрался до полуфинала Лиги Европы.
Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру «Шахтер» одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей.
Ожидается, что новым тренером станет Роберто Де Дзерби.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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