ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру попрощался с Шахтером

Тренер покидает Украину

  • 12.05.2021 15:01
  • 3585 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру попрощался с Шахтером
© twitter.com/FCShakhtar

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что наставник Луиш Каштру покидает команду после двух лет работы.

В отеле «Опера» состоялась встреча Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой генеральный директор «Шахтера» поблагодарил наставника за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей «горняки» провели под руководством Луиша) и памятный сувенир от клуба.

Португалец провел во главе команды два сезона. В первом выиграл титул УПЛ и добрался до полуфинала Лиги Европы.

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру «Шахтер» одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей.

Ожидается, что новым тренером станет Роберто Де Дзерби.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 12.05.2021 16:22
    0
    Чау, гудбай, адиос мучача
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 12.05.2021 15:38
    +2
    Вангую, он без роботы долго не будет. Со следующего сезона я думаю будет уже с клубом, может не ТОП, но уровня Турции, Португалии, 100%.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 15:37
    0
    Лишь бы не повторилась "сказка" Динамо после серебра Реброва.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 12.05.2021 15:32
    +3
    Ещё раз удачи и спасибо за всё!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 12.05.2021 15:03
    0
    А сирунш@ ще та КРИС@!!!!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 12.05.2021 15:32
    +3
    Ещё раз удачи и спасибо за всё!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 12.05.2021 15:38
    +2
    Вангую, он без роботы долго не будет. Со следующего сезона я думаю будет уже с клубом, может не ТОП, но уровня Турции, Португалии, 100%.
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 12.05.2021 16:22
    0
    Чау, гудбай, адиос мучача
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 15:37
    0
    Лишь бы не повторилась "сказка" Динамо после серебра Реброва.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 12.05.2021 15:03
    0
    А сирунш@ ще та КРИС@!!!!
    Ссылка
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