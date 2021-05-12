Итальянские СМИ: Трансферная стоимость Малиновского резко возросла

«Интер» продолжает проявлять предметный интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, но игра украинского легионера в последнее время привлекает внимание множества европейских клубов.



По информации источника, спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио уже давно готов сесть за стол переговоров с президентом бергамасков Антонио Перкасси, но сейчас ситуация осложняется из-за того, что трансферная стоимость украинца резко возросла.



Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле по версии WhoScored. На его счету 5 голов и 7 ассистов в восьми последних матчах чемпионата Италии.

По данным transfermarkt.de, на 29 декабря прошлого года ориентировочная трансферная стоимость украинца составляла 21 млн евро.