Итальянские СМИ: Трансферная стоимость Малиновского резко возросла

Украинец набрал феноменальную форму

  • 12.05.2021 11:15
  • 3824 просмотра
  • 7 комментариев
Итальянские СМИ: Трансферная стоимость Малиновского резко возросла
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» продолжает проявлять предметный интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, но игра украинского легионера в последнее время привлекает внимание множества европейских клубов.
 
По информации источника, спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио уже давно готов сесть за стол переговоров с президентом бергамасков Антонио Перкасси, но сейчас ситуация осложняется из-за того, что трансферная стоимость украинца резко возросла.
 
Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле по версии WhoScored. На его счету 5 голов и 7 ассистов в восьми последних матчах чемпионата Италии.

По данным transfermarkt.de, на 29 декабря прошлого года ориентировочная трансферная стоимость украинца составляла 21 млн евро.

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Источник — L'Interista

(14 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.05.2021 12:07
    0
    KOT, 12.05.2021 11:28
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    возраст просто уже...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.05.2021 11:30
    0
    KOT, 12.05.2021 11:28
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    21 лям по состоянию на декабрь 2020 года, читай внимательно
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 12.05.2021 11:28
    0
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.05.2021 11:27
    0
    Пьеро Аузилио уже давно готов сесть. А Малиновский будет только прибавлять.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 11:21
    0
    божила
    Ссылка
    Aer Bore
      Aer Bore, 12.05.2021 11:20
    +1
    Молодчина Русик. Главное не сбавляй.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.05.2021 11:19
    0
    45-50 mln...
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 12.05.2021 11:20
    +1
    Молодчина Русик. Главное не сбавляй.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.05.2021 12:07
    0
    KOT, 12.05.2021 11:28
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    возраст просто уже...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.05.2021 11:30
    0
    KOT, 12.05.2021 11:28
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    21 лям по состоянию на декабрь 2020 года, читай внимательно
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 12.05.2021 11:28
    0
    С такой статой и 20лямов, потому что украинец... Какой-то бразилец с такой статой был бы уже 100+лямов
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.05.2021 11:27
    0
    Пьеро Аузилио уже давно готов сесть. А Малиновский будет только прибавлять.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 11:21
    0
    божила
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.05.2021 11:19
    0
    45-50 mln...
    Ссылка
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