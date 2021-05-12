ФОТО. АПЛ поздравила Зинченко с фантастическим сезоном

Александр завершает сезон в роли одного из лучших игроков своей команды

  • 12.05.2021 10:12
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ФОТО. АПЛ поздравила Зинченко с фантастическим сезоном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Английская Премьер-лига поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с завоеванием чемпионства.
 
Украинец опубликовал пост в инстаграме, где сидит на кресле рядом с тремя кубками АПЛ, пресс-служба лиги оставила комментарий: «Поздравляем с фантастическим сезоном!».
 
Отметим, что это уже девятый титул Зинченко в составе «Манчестер Сити». По количеству трофеев в Европе он уже обошел Андрея Шевченко.

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Источник — Instagram

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