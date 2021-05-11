ФОТО. Невероятно! Зинченко отмечает триумф в АПЛ с мячом и на троне

Это уже третий трофей Английской Премьер-лиги для украинца в «Ман Сити»

  • 11.05.2021 22:48
  • 4568 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Невероятно! Зинченко отмечает триумф в АПЛ с мячом и на троне
© Instagram

Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Украинский футболист Александр Зинченко выиграл третий титул в АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21).

Зинченко в честь третьей победы выложил в Instagram фотоколлаж, где он с мячом и на троне.

«Невероятно 🏆🏆🏆 💙», – подписал пост Зинченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сурковые шубы
    online
      Сурковые шубы, 11.05.2021 23:47
    -2
    Молодец Успехов !!!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 11.05.2021 23:45
    0
    Когда долго не мог покекать)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.05.2021 23:18
    -2
    vizuals, 11.05.2021 23:11
    Це він точно на троні? Поза якась цікава)))
    Точно, он на верхнем фото в Чиппендейльском кресле в доме построенном низвестным архитектором.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.05.2021 23:17
    -2
    Точно, он на верхнем фото он в Чиппендейльском кресле в доме построенном незнакомым архитектором.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.05.2021 23:11
    +2
    Це він точно на троні? Поза якась цікава)))
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 11.05.2021 22:55
    -1
    Дядя, забей на это чемпионство. Там, в это время Влада с кучей пацанов на ДР Матвиенко бухает.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.05.2021 23:11
    +2
    Це він точно на троні? Поза якась цікава)))
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 11.05.2021 23:45
    0
    Когда долго не мог покекать)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности