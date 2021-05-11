ФОТО. Невероятно! Зинченко отмечает триумф в АПЛ с мячом и на троне

Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.
Украинский футболист Александр Зинченко выиграл третий титул в АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21).
Зинченко в честь третьей победы выложил в Instagram фотоколлаж, где он с мячом и на троне.
«Невероятно 🏆🏆🏆 💙», – подписал пост Зинченко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.