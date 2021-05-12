8 игроков могут покинуть Рух свободными агентами

В межсезонье львовский «Рух» может недосчитаться ряда основных исполнителей.
Летом истекают контракты с «Рухом» у таких футболистов, как Александр Бандура, Максим Белый, Роман Гагун, Святослав Козловский, Юрий Копына, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин и Рагнар Сигурдссон.
Также подходит к концу срок арендного соглашения с Давидом Зецем. Права на словенского защитника принадлежат «Бенфике».
Ранее сообщалось, что Сигурдссон покинет «Рух».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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