8 игроков могут покинуть Рух свободными агентами

У многих игроков истекают контракты с клубом

  • 12.05.2021 05:20
  • 263 просмотра
  • 1 комментарий
8 игроков могут покинуть Рух свободными агентами
© ФК Рух Львов. Максим Белый

В межсезонье львовский «Рух» может недосчитаться ряда основных исполнителей.

Летом истекают контракты с «Рухом» у таких футболистов, как Александр Бандура, Максим Белый, Роман Гагун, Святослав Козловский, Юрий Копына, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин и Рагнар Сигурдссон.

Также подходит к концу срок арендного соглашения с Давидом Зецем. Права на словенского защитника принадлежат «Бенфике».

Ранее сообщалось, что Сигурдссон покинет «Рух».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 05:21
    +1
    Тут один чувак постійно верещить, що в Руха крута академія. Ось і побачимо.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 05:21
    +1
    Тут один чувак постійно верещить, що в Руха крута академія. Ось і побачимо.
    Ссылка
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