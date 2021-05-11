Сигурдссон покинет Рух

Львовский «Рух» в межсезонье расстанется не только с нападающим Николаем Кухаревичем.

Самый именитый зимний новичок «Руха» - исландский легионер Рагнар Сигурдссон, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня, больше не будет выступать за львовян.

Летом заканчиваются соглашения с «Рухом» еще у восьми футболистов, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове.

Многое будет зависеть от того, как селекционная служба «Руха» отработает на трансферном рынке в ближайшее время.

По имеющейся информации, футболисты «Руха» возвращаются из отпуска в середине июня.

Напомним, что «Рух» финишировал в чемпионате УПЛ на десятом месте, набрав 28 очков.