Сигурдссон покинет Рух

Летом звездный исландец станет свободным агентом

  • 11.05.2021 12:52
  • 561 просмотр
  • 3 комментария
Сигурдссон покинет Рух
© ФК Рух Львов. Рагнар Сигурдссон

Львовский «Рух» в межсезонье расстанется не только с нападающим Николаем Кухаревичем.

Самый именитый зимний новичок «Руха» - исландский легионер Рагнар Сигурдссон, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня, больше не будет выступать за львовян.

Летом заканчиваются соглашения с «Рухом» еще у восьми футболистов, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове.

Многое будет зависеть от того, как селекционная служба «Руха» отработает на трансферном рынке в ближайшее время.

По имеющейся информации, футболисты «Руха» возвращаются из отпуска в середине июня.

Напомним, что «Рух» финишировал в чемпионате УПЛ на десятом месте, набрав 28 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:14
    0
    З тим Федиком якісь непонятки... Львів забрав з Руха Ілющенкова, Буська, Грися, Брікнера ( шкода його травми мучать), Ернеста... Всі пацани шарашать і тверді гравці основи... У Федика всі сиділи на лавці.
    Петрович, тут шось не то!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:09
    0
    Дайте його нам, він у нас заграє!
    Львів реаніматор!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:08
    0
    У Федика не заграв...
    А якщо серйозно, то Петрович, міняй тренера поки не пізно... Я розумію, шо Петрович сам собі тренер, але... Нам потрібне дербі у Львові
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:14
    0
    З тим Федиком якісь непонятки... Львів забрав з Руха Ілющенкова, Буська, Грися, Брікнера ( шкода його травми мучать), Ернеста... Всі пацани шарашать і тверді гравці основи... У Федика всі сиділи на лавці.
    Петрович, тут шось не то!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:09
    0
    Дайте його нам, він у нас заграє!
    Львів реаніматор!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:08
    0
    У Федика не заграв...
    А якщо серйозно, то Петрович, міняй тренера поки не пізно... Я розумію, шо Петрович сам собі тренер, але... Нам потрібне дербі у Львові
    Ссылка
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