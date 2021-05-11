Сигурдссон покинет Рух

Львовский «Рух» в межсезонье расстанется не только с нападающим Николаем Кухаревичем.
Самый именитый зимний новичок «Руха» - исландский легионер Рагнар Сигурдссон, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня, больше не будет выступать за львовян.
Летом заканчиваются соглашения с «Рухом» еще у восьми футболистов, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове.
Многое будет зависеть от того, как селекционная служба «Руха» отработает на трансферном рынке в ближайшее время.
По имеющейся информации, футболисты «Руха» возвращаются из отпуска в середине июня.
Напомним, что «Рух» финишировал в чемпионате УПЛ на десятом месте, набрав 28 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Петрович, тут шось не то!
Львів реаніматор!
А якщо серйозно, то Петрович, міняй тренера поки не пізно... Я розумію, шо Петрович сам собі тренер, але... Нам потрібне дербі у Львові
Петрович, тут шось не то!
Львів реаніматор!
А якщо серйозно, то Петрович, міняй тренера поки не пізно... Я розумію, шо Петрович сам собі тренер, але... Нам потрібне дербі у Львові
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