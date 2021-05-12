В матче 36-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» со счетом 3:3.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Леон (Леванте).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Лопес (Барселона).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — MEGOGO
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