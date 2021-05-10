36-й тур
Леванте
0 : 0
Барселона
11.05.2021 23:00

Леванте – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы без права на ошибку

  • 10.05.2021 17:12
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Леванте – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/fcbarcelona

Во вторник, 11-го мая, в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в рамках матча 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

«Леванте»

Турнирный расклад «Леванте» таков, что команде уже абсолютно ничего не нужно в этом сезоне. Команда из Валенсии имеет в своем активе 39 очков и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. Подопечные Пако Лопеса не покинут Примеру, но и вряд ли смогут рассчитывать на место в первой десятке. Таким образом, «лягушки» могут просто доигрывать сезон и начинать планомерную подготовку к следующему.

«Леванте» не может выиграть уже на протяжении пяти матчей. Да и вообще в активе команды лишь одна победа в последних восьми матчах – над «Эйбаром». В последнем туре «Леванте» расписал мировую с «Алавесом», а до этого были поражения от «Сельты», «Эльче», «Севильи» и «Вильярреала». Разжиться очками в матче с «Барселоной» также будет крайне сложно.

Точно не помогут «Леванте» в этой игре травмированные Никола Вукчевич и Неманья Радоя. Также под большим вопросом участие во встрече Хосе Кампаньи и Серхио Постиго.

«Барселона»

Ситуация «Барселоны» в данный момент не в ее руках. Каталонцы имеют в своем активе 75 очков и идут третьими. Столько же пунктов у «Реала», на два больше – у лидирующего «Атлетико». Поэтому для того, чтобы стать чемпионом команде Рональда Кумана нужно не только побеждать, а и надеяться на осечки конкурентов. Конечно, сине-гранатовым по силам обыграть «Леванте», «Сельту» и «Эйбар», но вот потеряют ли очки соперники, большой вопрос.

На выходных был определяющий поединок для «Барселоны», однако блаугранас не смогли одолеть «Атлетико» и продолжают находиться в роли догоняющего. «Матрасники» добились нулевой ничьей, которая устроила команду, и теперь все в их руках.

Без трофеев «Барселона» в этом сезоне не осталась. Она уже одержала победу в Кубке Испании, в финале разгромив «Атлетик» из Бильбао. А в Лиге чемпионов прекратила борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв «ПСЖ».

В лазарете «Барселоны» находятся Ансу Фати и Коутиньо. Они не помогут команде в этой игре.

История встреч

42 матча, 30 побед «Барселоны», шесть викторий «Леванте» и столько же ничьих – такая статистика личных встреч команд. Разница мячей – 125:48 в пользу «Барселоны».

В поединке первого круга «Барселона» добыла минимальную победу благодаря голу Лионеля Месси.

Ориентировочные составы:

«Леванте»: Карденас, Клерк, Робер Пье, Везу, Мирамон, Де Фрутос, Мальса, Мелеро, Моралес, Кантеро, Дуарте.

«Барселона»: Тер Штеген, Мингеса, Пике, Ленгле, Мориба, Альба, Педри, Де Йонг, Дембеле, Месси, Гризманн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

11 мая, вторник

«Леванте» – «Барселона»
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия». 23:00
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

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