11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Томас (Лестер).
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Источник — Sport.ua
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