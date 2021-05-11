Минай избежит расформирования и будет играть в Первой лиге

В планы клубного руководства «Миная» не входит расформирование команды, и теперь она после вылета из УПЛ собирается выступать в Первой лиге. Такое решение было принято руководством клуба, несмотря на отрицательный результат выступлений в высшем дивизионе и предстоящее разбирательство в КДК относительно матча с «Шахтером» (0:4).
Ощутимых кадровых потерь «Минаю» не избежать, как и урезания бюджета. Точно не будут защищать цвета «Миная» Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.
В новом сезоне Первой лиги может появиться закарпатское дерби, если к «Минаю» присоединится «Ужгород», который сейчас находится среди лидеров группы «А» Второй лиги.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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"Последняя игра против Волыни, если бы минай проиграл то в упл не играл бы. Могли попасть Агро или так же волынь.
В конце матча только волинь начала активно действовать сразу красная. "
Тогда волынь не попала упл, а это попало
Таких клубов лучше что бы не было. Севидов найдет как запустить "цирк" и в первой лиге.
"Последняя игра против Волыни, если бы минай проиграл то в упл не играл бы. Могли попасть Агро или так же волынь.
В конце матча только волинь начала активно действовать сразу красная. "
Тогда волынь не попала упл, а это попало
Таких клубов лучше что бы не было. Севидов найдет как запустить "цирк" и в первой лиге.
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