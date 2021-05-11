Минай избежит расформирования и будет играть в Первой лиге

Украинскому клубу урежут бюджет, но он не исчезнет

  • 11.05.2021 19:58
  • 2544 просмотра
  • 8 комментариев
Минай избежит расформирования и будет играть в Первой лиге
© ФК Минай

В планы клубного руководства «Миная» не входит расформирование команды, и теперь она после вылета из УПЛ собирается выступать в Первой лиге. Такое решение было принято руководством клуба, несмотря на отрицательный результат выступлений в высшем дивизионе и предстоящее разбирательство в КДК относительно матча с «Шахтером» (0:4).

Ощутимых кадровых потерь «Минаю» не избежать, как и урезания бюджета. Точно не будут защищать цвета «Миная» Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.

В новом сезоне Первой лиги может появиться закарпатское дерби, если к «Минаю» присоединится «Ужгород», который сейчас находится среди лидеров группы «А» Второй лиги.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 20:39
    0
    ManU, 11.05.2021 20:32
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    Че серьезно Динамо Ворскле 1-5 влетело? Вот мы все пропустили
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 11.05.2021 20:39
    0
    ManU, 11.05.2021 20:24
    Будут пешком на дерби ходить)))
    Закарпатье подтянется и будет стипльчез
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:33
    0
    ManU, 11.05.2021 20:32
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    в-д 1:5... в голове до сих пор не укладывается)
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:32
    0
    alex73776, 11.05.2021 20:02
    ну конечно на тотализатор сыграли 0-4 с шахтой,вот и есть средства еще на существование!
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:24
    +1
    Будут пешком на дерби ходить)))
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 11.05.2021 20:15
    +1
    Помню как "это" выходило в высшую лигу:
    "Последняя игра против Волыни, если бы минай проиграл то в упл не играл бы. Могли попасть Агро или так же волынь.
    В конце матча только волинь начала активно действовать сразу красная. "
    Тогда волынь не попала упл, а это попало
    Таких клубов лучше что бы не было. Севидов найдет как запустить "цирк" и в первой лиге.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 11.05.2021 20:04
    0
    Да, чуть отбились в последнем матче, можно сезончик в первой катануть)
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 11.05.2021 20:02
    0
    ну конечно на тотализатор сыграли 0-4 с шахтой,вот и есть средства еще на существование!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:24
    +1
    Будут пешком на дерби ходить)))
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 11.05.2021 20:15
    +1
    Помню как "это" выходило в высшую лигу:
    "Последняя игра против Волыни, если бы минай проиграл то в упл не играл бы. Могли попасть Агро или так же волынь.
    В конце матча только волинь начала активно действовать сразу красная. "
    Тогда волынь не попала упл, а это попало
    Таких клубов лучше что бы не было. Севидов найдет как запустить "цирк" и в первой лиге.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 20:39
    0
    ManU, 11.05.2021 20:32
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    Че серьезно Динамо Ворскле 1-5 влетело? Вот мы все пропустили
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 11.05.2021 20:39
    0
    ManU, 11.05.2021 20:24
    Будут пешком на дерби ходить)))
    Закарпатье подтянется и будет стипльчез
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:33
    0
    ManU, 11.05.2021 20:32
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    в-д 1:5... в голове до сих пор не укладывается)
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:32
    0
    alex73776, 11.05.2021 20:02
    ну конечно на тотализатор сыграли 0-4 с шахтой,вот и есть средства еще на существование!
    А кто разжирел на Динамо-Ворскла 1:5? опзж?)))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 11.05.2021 20:04
    0
    Да, чуть отбились в последнем матче, можно сезончик в первой катануть)
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 11.05.2021 20:02
    0
    ну конечно на тотализатор сыграли 0-4 с шахтой,вот и есть средства еще на существование!
    Ссылка
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