Минай избежит расформирования и будет играть в Первой лиге

В планы клубного руководства «Миная» не входит расформирование команды, и теперь она после вылета из УПЛ собирается выступать в Первой лиге. Такое решение было принято руководством клуба, несмотря на отрицательный результат выступлений в высшем дивизионе и предстоящее разбирательство в КДК относительно матча с «Шахтером» (0:4).

Ощутимых кадровых потерь «Минаю» не избежать, как и урезания бюджета. Точно не будут защищать цвета «Миная» Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.

В новом сезоне Первой лиги может появиться закарпатское дерби, если к «Минаю» присоединится «Ужгород», который сейчас находится среди лидеров группы «А» Второй лиги.