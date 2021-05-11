Ника СИЧИНАВА: «Веду переговоры со многими клубами, не только с Колосом»

Форвард «Ингульца» Ника Сичинава, который покинет команду в конце сезона, рассказал о своем будущем:
«Хочу поменять обстановку. Мой представитель ведет переговоры со многими клубами, не только с «Колосом». Но пока не спешу принимать окончательное решение. Недельку проведу с семьей, как следует отдохну и только потом определюсь с новым местом работы.
Как расстался с «Ингульцом»? По-хорошему. Разговаривал с Александром Григорьевичем (Поворознюком, президентом клуба, - прим.), он сказал, что двери этой команды для меня всегда открыты. Если что, готовы принять обратно».
Источник — Footboom
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