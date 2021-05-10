Балан и Сичинава покинут Ингулец

Защитник «Ингульца» Денис Балан и форвард Ника Сичинава вскоре покинут клуб.

Как рассказал на пресс-конференции главный тренер Сергей Лавриненко, эти игроки получили более выгодные предложения.

В то же время клуб продлил соглашения с Александром Козаком, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Младеном Бартуловичем.

Напомним, недавно Младен Бартулович побил рекорд Дарио Срны.