Младен Бартулович побил рекорд Дарио Срны

34-летний полузащитник «Ингульца» стал самым возрастным бомбардиром УПЛ среди хорватских легионеров

  • 07.05.2021 12:58
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Младен Бартулович побил рекорд Дарио Срны
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Поразив в 25 туре ворота «Львова» (1:0), Младен Бартулович стал самым старшим бомбардиром чемпионатов Украины среди хорватских легионеров - 34 года 213 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее Дарио Срне, он превзошел на 9 дней.

К слову, среди всех иностранцев из дальнего зарубежья в более «пожилом» возрасте забивали в УПЛ только серб Желько Любенович, а также бразильцы Аилтон и Жуниор.

Самые возрастные бомбардиры-легионеры дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

35 лет 141 день

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Сербия

Заря

27.11.2016

Карпаты (г)

2:2

34 года 268 дней

АИЛТОН

Бразилия

Металлург Д

12.04.2008

Нефтяник (д)

2:1

34 года 241 день

ЖУНИОР

Бразилия

Металлург З

19.05.2013

Шахтер (д)

3:3

34 года 213 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец

06.05.2021

Львов (д)

1:0

34 года 202 дня

Дарио СРНА

Хорватия

Шахтер

19.11.2016

Карпаты (д)

2:1

34 года 162 дня

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Севастополь

27.10.2013

Волынь (д)

2:1

34 года 98 дней

Велизар ДИМИТРОВ

Болгария

Металлург Д

20.07.2013

Карпаты (д)

1:1

33 года 363 дня

Корнел БУТА

Румыния

Волынь

30.10.2011

Заря (г)

2:0

33 года 362 дня

Йонел ПЫРВУ

Румыния

Таврия

19.06.2004

Ильичевец (д)

1:0

33 года 178 дней

РИКАРДУ ФЕРНАНДЕШ

Португалия

Металлург Д

16.10.2011

Кривбасс (д)

1:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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