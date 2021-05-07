Младен Бартулович побил рекорд Дарио Срны

Поразив в 25 туре ворота «Львова» (1:0), Младен Бартулович стал самым старшим бомбардиром чемпионатов Украины среди хорватских легионеров - 34 года 213 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее Дарио Срне, он превзошел на 9 дней.
К слову, среди всех иностранцев из дальнего зарубежья в более «пожилом» возрасте забивали в УПЛ только серб Желько Любенович, а также бразильцы Аилтон и Жуниор.
Самые возрастные бомбардиры-легионеры дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 141 день
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Заря
|
27.11.2016
|
Карпаты (г)
|
2:2
|
34 года 268 дней
|
АИЛТОН
|
Бразилия
|
Металлург Д
|
12.04.2008
|
Нефтяник (д)
|
2:1
|
34 года 241 день
|
ЖУНИОР
|
Бразилия
|
Металлург З
|
19.05.2013
|
Шахтер (д)
|
3:3
|
34 года 213 дней
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Ингулец
|
06.05.2021
|
Львов (д)
|
1:0
|
34 года 202 дня
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
Шахтер
|
19.11.2016
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
34 года 162 дня
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Севастополь
|
27.10.2013
|
Волынь (д)
|
2:1
|
34 года 98 дней
|
Велизар ДИМИТРОВ
|
Болгария
|
Металлург Д
|
20.07.2013
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
33 года 363 дня
|
Корнел БУТА
|
Румыния
|
Волынь
|
30.10.2011
|
Заря (г)
|
2:0
|
33 года 362 дня
|
Йонел ПЫРВУ
|
Румыния
|
Таврия
|
19.06.2004
|
Ильичевец (д)
|
1:0
|
33 года 178 дней
|
РИКАРДУ ФЕРНАНДЕШ
|
Португалия
|
Металлург Д
|
16.10.2011
|
Кривбасс (д)
|
1:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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