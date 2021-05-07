Младен Бартулович побил рекорд Дарио Срны

Поразив в 25 туре ворота «Львова» (1:0), Младен Бартулович стал самым старшим бомбардиром чемпионатов Украины среди хорватских легионеров - 34 года 213 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее Дарио Срне, он превзошел на 9 дней.

К слову, среди всех иностранцев из дальнего зарубежья в более «пожилом» возрасте забивали в УПЛ только серб Желько Любенович, а также бразильцы Аилтон и Жуниор.

Самые возрастные бомбардиры-легионеры дальнего зарубежья в чемпионатах Украины