Колос положил глаз на грузинского форварда Ингульца

Форвард «Ингульца» Ника Сичинава летом покинет клуб из Петрового.



Сообщается, что в услугах 26-летнего грузинского нападающего заинтересован ковалевский «Колос», который может подписать игрока уже в статусе свободного агента.



В этом сезоне Сичинава сыграл 22 матча в УПЛ, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.