Колос положил глаз на грузинского форварда Ингульца

Форвард «Ингульца» Ника Сичинава летом покинет клуб из Петрового.
Сообщается, что в услугах 26-летнего грузинского нападающего заинтересован ковалевский «Колос», который может подписать игрока уже в статусе свободного агента.
В этом сезоне Сичинава сыграл 22 матча в УПЛ, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник — Футбол 1/2/3
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