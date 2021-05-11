Александр ДЕНИСОВ: «Удаление – и все, не стало Десны»

Известный журналист – о фиаско черниговской команды

  • 11.05.2021 16:04
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Александр ДЕНИСОВ: «Удаление – и все, не стало Десны»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Десны» от «Мариуполя» (1:4), из-за которого черниговская команда не вышла в еврокубки.

«Тот самый случай, когда можно сказать, что дома и стены помогают. «Мариуполь» разгромил «Десну» в решающем для черниговцев матче. «Мариуполь» выдал классный матч на новом газоне, команде можно пожелать всего хорошего. По крайней мере, он закончит эти гастроли. «Десна» же упустила свой шанс сыграть в квалификации Лиги Конференций.

Неоднозначная игра, первый тайм полностью за черниговцами. Во втором удаление - и все, не стало «Десны». Помню их игру против «Александрии», она была очень эффектной и качественной. Результат говорил, что «Десна» еще будет пить кровь у «Зари» чашками. Очень много растеряли. «Десну» теперь нужно утешать и все начинать сначала. Главное, чтобы у собственников клуба, тренеров и игроков не опустились руки», - высказался Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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