Александр ДЕНИСОВ: «Удаление – и все, не стало Десны»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Десны» от «Мариуполя» (1:4), из-за которого черниговская команда не вышла в еврокубки.

«Тот самый случай, когда можно сказать, что дома и стены помогают. «Мариуполь» разгромил «Десну» в решающем для черниговцев матче. «Мариуполь» выдал классный матч на новом газоне, команде можно пожелать всего хорошего. По крайней мере, он закончит эти гастроли. «Десна» же упустила свой шанс сыграть в квалификации Лиги Конференций.

Неоднозначная игра, первый тайм полностью за черниговцами. Во втором удаление - и все, не стало «Десны». Помню их игру против «Александрии», она была очень эффектной и качественной. Результат говорил, что «Десна» еще будет пить кровь у «Зари» чашками. Очень много растеряли. «Десну» теперь нужно утешать и все начинать сначала. Главное, чтобы у собственников клуба, тренеров и игроков не опустились руки», - высказался Денисов.