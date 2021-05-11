Жена Малиновского: «Хотели бы остаться жить в Бергамо»

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана призналась, что ей нравится жить в Бергамо:

«Когда Руслан закончит карьеру, мы бы хотели остаться жить в Бергамо. Лично я чувствую себя местной».

В воскресенье «Аталанта» в 35-м туре Серии А на выезде разгромила «Парму» 5:2, а Малиновский открыл счет в матче.