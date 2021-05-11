Жена Малиновского: «Хотели бы остаться жить в Бергамо»

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана призналась, что ей нравится жить в Бергамо:
«Когда Руслан закончит карьеру, мы бы хотели остаться жить в Бергамо. Лично я чувствую себя местной».
В воскресенье «Аталанта» в 35-м туре Серии А на выезде разгромила «Парму» 5:2, а Малиновский открыл счет в матче.
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Источник — Corriere della Sera
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Шева пример того, как не надо делать. Милан это был его клуб, нет он послушал женщину.
Шева пример того, как не надо делать. Милан это был его клуб, нет он послушал женщину.
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