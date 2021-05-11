Жена Малиновского: «Хотели бы остаться жить в Бергамо»

Семье хавбека «Аталанты» нравится в Италии

  • 11.05.2021 15:34
  • 1060 просмотров
  • 1 комментарий
Жена Малиновского: «Хотели бы остаться жить в Бергамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана призналась, что ей нравится жить в Бергамо:

«Когда Руслан закончит карьеру, мы бы хотели остаться жить в Бергамо. Лично я чувствую себя местной».

В воскресенье «Аталанта» в 35-м туре Серии А на выезде разгромила «Парму» 5:2, а Малиновский открыл счет в матче.

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Источник — Corriere della Sera

(3 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.05.2021 16:01
    0
    Ну так и держитесь за клуб.
    Шева пример того, как не надо делать. Милан это был его клуб, нет он послушал женщину.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.05.2021 16:01
    0
    Ну так и держитесь за клуб.
    Шева пример того, как не надо делать. Милан это был его клуб, нет он послушал женщину.
    Ссылка
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