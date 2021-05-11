Вячеслав ШЕВЧУК: «После удаления Десна повалилась»

Специалист – о фиаско черниговской команды

  • 11.05.2021 13:55
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Вячеслав ШЕВЧУК: «После удаления Десна повалилась»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Десны» от «Мариуполя» (1:4), из-за которого черниговская команда не вышла в еврокубки.

«Удаление в какой-то степени повлияло на результат, после этого «Десна» повалилась. Что касается общего результата, то последние пять матчей «Десна» чуть-чуть сдулась после травм Тотовицкого и Будковского. Они даже последние два матча сыграли вничью, на характере вырвали, но и большая удача была. У них где-то прочность пропала. У «Мариуполя» во втором тайме мне понравилась молодежь. Я бы выделил Очеретько, думаю, в следующем году он будет возвращаться в «Шахтер». Плюс Бондаренко, которого вызвали в сборную, он оживился сразу. Хорошо, что восстановился после сложной травмы Сикан, который забил важные голы», - заявил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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