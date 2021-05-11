Кремень – Нива Т – 1:3. Видео голов и обзор матча

В уик-энд прошел поединок 25-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Кремень» Кременчуг – «Нива» Тернополь – 1:3.
Голы: Семенов, 11 (пен) – Семенина, 57, 72, Процив, 90+3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Процив (Нива Т).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Нива Т).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Нива Т).
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Семенов (Кремень).
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Источник — Sport.ua
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