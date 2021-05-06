Кремень — Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 7 мая, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины, в котором «Кремень» примет тернопольскую «Ниву».
Матч пройдет в Кременчуге на стадионе «Кремень-Арена». Прямая трансляция встречи начнется в 15:30.
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Источник — ФК Кремень
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