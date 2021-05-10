Луческу признан лучшим тренером 26 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Мирчу Луческу лучшим тренером 26-го тура УПЛ.
Наставник киевского «Динамо» получил средний балл 4,6 из 5 возможных.
Напомним, команда Луческу одержала выездную победу над «Колосом» (3:0).
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Источник — УПЛ
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