Вячеслав ШЕВЧУК: «Отличная работа тренерского штаба Максимова»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал выход полтавской «Ворсклы» в Лигу конференций.

«Отличная работа тренерского штаба. Когда Максимов пришел, команда была претендентом на вылет. Им удалось сохранить команду и на следующий сезон сразу поставили задачу попасть в еврокубки, что они и выполнили. Сразу укрепились, команда отлично провела сборы. Я видел их тренировки на сборах, они выполняли огромный объем работы. Они в Турции набережную вытоптали просто. Они отлично подготовились, вытерпели и добились результата», - заявил Шевчук.