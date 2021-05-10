Вячеслав ШЕВЧУК: «Отличная работа тренерского штаба Максимова»

Специалист – о выходе «Ворсклы» в еврокубки

  • 10.05.2021 13:10
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Отличная работа тренерского штаба Максимова»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Максимов

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал выход полтавской «Ворсклы» в Лигу конференций.

«Отличная работа тренерского штаба. Когда Максимов пришел, команда была претендентом на вылет. Им удалось сохранить команду и на следующий сезон сразу поставили задачу попасть в еврокубки, что они и выполнили. Сразу укрепились, команда отлично провела сборы. Я видел их тренировки на сборах, они выполняли огромный объем работы. Они в Турции набережную вытоптали просто. Они отлично подготовились, вытерпели и добились результата», - заявил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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