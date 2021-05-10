КУЛАЧ: «Я был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ, поделился мыслями о непопадании в расширенную заявку сборной Украины.

«Много информации и разных разговоров ходило. Я был уверен в то, что вызовут (в сборную прим.). Я к этом отнесся нормально. Не сильно расстроился. Это тренер решает, кого будет брать на Евро.

Считаю, что все, что от меня зависело, я выполнил. Я проделал свою работу хорошо. Тут уже не от меня зависело. Это решение тренера было», - сказал Кулач.

Список Шевченко: все равно есть вопросы