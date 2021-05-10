КУЛАЧ: «Я был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит»

Форвард «Ворсклы» высказался о непопадании в национальную команду

  • 10.05.2021 11:21
  • 858 просмотров
  • 4 комментария
КУЛАЧ: «Я был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ, поделился мыслями о непопадании в расширенную заявку сборной Украины.

«Много информации и разных разговоров ходило. Я был уверен в то, что вызовут (в сборную прим.). Я к этом отнесся нормально. Не сильно расстроился. Это тренер решает, кого будет брать на Евро.

Считаю, что все, что от меня зависело, я выполнил. Я проделал свою работу хорошо. Тут уже не от меня зависело. Это решение тренера было», - сказал Кулач.

Список Шевченко: все равно есть вопросы

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 12:41
    0
    Чи не форвард.
    Ноет типа Гризмана как тот ноет каждый год что ему золотой мяч не дали.
    ,,Кто ты такой?Ну нет кто ты такой,,©
    Паниковский
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 11:53
    0
    Амбициозный игрок в 28 лет стремится как минимум за границу в какой-то из топ-чемпионатов, если с ДК и ШД не сложилось.
    -
    Малиновский, Яремчук, Безус, Петряк, Пластун не сидели, а пошли играть по заграницам. Безус и Петряк сейчас отлично выглядят.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.05.2021 11:47
    +3
    Да не...он еще слабенький...в сборной затерялся бьі
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 10.05.2021 11:34
    -3
    Из Ворсклы в сборную не попадают. Поддерживаю решение Шевченко.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.05.2021 11:47
    +3
    Да не...он еще слабенький...в сборной затерялся бьі
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 12:41
    0
    Чи не форвард.
    Ноет типа Гризмана как тот ноет каждый год что ему золотой мяч не дали.
    ,,Кто ты такой?Ну нет кто ты такой,,©
    Паниковский
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 11:53
    0
    Амбициозный игрок в 28 лет стремится как минимум за границу в какой-то из топ-чемпионатов, если с ДК и ШД не сложилось.
    -
    Малиновский, Яремчук, Безус, Петряк, Пластун не сидели, а пошли играть по заграницам. Безус и Петряк сейчас отлично выглядят.
    Ссылка
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