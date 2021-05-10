КУЛАЧ: «Я был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ, поделился мыслями о непопадании в расширенную заявку сборной Украины.
«Много информации и разных разговоров ходило. Я был уверен в то, что вызовут (в сборную прим.). Я к этом отнесся нормально. Не сильно расстроился. Это тренер решает, кого будет брать на Евро.
Считаю, что все, что от меня зависело, я выполнил. Я проделал свою работу хорошо. Тут уже не от меня зависело. Это решение тренера было», - сказал Кулач.
Источник — ПроФутбол
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Ноет типа Гризмана как тот ноет каждый год что ему золотой мяч не дали.
,,Кто ты такой?Ну нет кто ты такой,,©
Паниковский
-
Малиновский, Яремчук, Безус, Петряк, Пластун не сидели, а пошли играть по заграницам. Безус и Петряк сейчас отлично выглядят.
Ноет типа Гризмана как тот ноет каждый год что ему золотой мяч не дали.
,,Кто ты такой?Ну нет кто ты такой,,©
Паниковский
-
Малиновский, Яремчук, Безус, Петряк, Пластун не сидели, а пошли играть по заграницам. Безус и Петряк сейчас отлично выглядят.
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