В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» (0:1). Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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