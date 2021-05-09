35-й тур
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм проиграл Эвертону, Ярмоленко вышел на замену

9 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Англии

  • 09.05.2021 20:30
  • 1011 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм проиграл Эвертону, Ярмоленко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» (0:1). Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте. Это произошло впервые после длительной паузы, связанной с травмой колена.

«Вест Хэм» занимает 5-е место, а у «Эвертона» 8-я позиция.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (70), «Челси» (64), «Лестер» (63), «Вест Хэм» (58), «Ливерпуль» (57), «Тоттенхэм» (56), «Эвертон» (55).

АПЛ. 35-й тур

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 24.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл (Фредерикс, 59), Диоп, Лансини (Боуэн, 43), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Антонио, Бенрама (Ярмоленко, 73).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина (Холгейт, 62), Годфри, Сигурдссон (Делф, 85), Аллан, Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 84).

Предупреждения: Соучек, 72. Лингард, 75. Аллан, 77.

Судья: Аттуэлл (Англия).

9 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.05.2021 21:33
    0
    Жаль, что проиграли. Так их и красные лоси опередить могут
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.05.2021 21:33
    0
    Жаль, что проиграли. Так их и красные лоси опередить могут
    Ссылка
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