Вест Хэм проиграл Эвертону, Ярмоленко вышел на замену

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» (0:1). Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте. Это произошло впервые после длительной паузы, связанной с травмой колена.
«Вест Хэм» занимает 5-е место, а у «Эвертона» 8-я позиция.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (70), «Челси» (64), «Лестер» (63), «Вест Хэм» (58), «Ливерпуль» (57), «Тоттенхэм» (56), «Эвертон» (55).
АПЛ. 35-й тур
«Вест Хэм» – «Эвертон» – 0:1
Гол: Калверт-Льюин, 24.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл (Фредерикс, 59), Диоп, Лансини (Боуэн, 43), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Антонио, Бенрама (Ярмоленко, 73).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина (Холгейт, 62), Годфри, Сигурдссон (Делф, 85), Аллан, Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 84).
Предупреждения: Соучек, 72. Лингард, 75. Аллан, 77.
Судья: Аттуэлл (Англия).
9 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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