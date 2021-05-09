В воскресенье, 9 мая, в Лондоне на поле Олимпийского стадиона состоится матч 35 тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Эвертон».

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса подходит к матчу против «ирисок» в статусе пятого клуба текущей таблицы английской Премьер-лиги. В 34 сыгранных матчах она набрала 58 очков, добившись 17 побед, 7 раз сыграв вничью и проиграв в 10 поединках. В пяти последних поединках «молотобойцы» имеют 3 победы при двух поражениях.

5 апреля «Вест Хэм» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (3:2), после чего дома разобрался с «Лестером» (также 3:2). Затем последовали поражения 2:3 от «Ньюкасла» (на выезде) и 0:1 от «Челси» (дома). В минувший же игровой уик-энд «Вест Хэм» в гостях обыграл «Бернли» - 2:1.

По достижениям на своем поле лондонцы сейчас являются вторым клубом в АПЛ. Проведя в родных стенах 17 игр, они набрали 31 очко. «Вест Хэм» имеет 9 домашних побед при 4 ничьих и 4 поражениях. Впрочем, в крайней домашней игре «молотобойцы» проиграли «Челси» со счетом 0:1.

«Эвертон»

Подопечные Карло Анчелотти в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 8 место. В 33 поединках они набрали 52 очка, имея в активе 15 побед и 7 ничьих против 11 поражений в пассиве. В последнем на сегодня матче «Эвертон» проиграл 1:2 дома «Астон Вилле», а до этого имел в активе победу 1:0 на выезде над «Арсеналом», которая закрыла серию из трех ничейных поединков.

По результатам на выезде «Эвертон» ныне в чемпионате Англии пятый. Проведя в гостях 16 встреч, он смог набрать 33 очка. Мерсисайдцы на выезде добились 10 побед и трех ничьих против 3 поражений.

История встреч

Клубы провели между собой в английской Премьер-лиге 49 встреч. В 10 матчах победил «Вест Хэм», включая пять на своем поле. На счету у «ирисок» 26 побед, в том числе – 11 гостевых. 13 игр завершились вничью.

В матче первого круга текущего чемпионата Англии, который состоялся 1 января этого года в Ливерпуле, со счетом 1:0 победили гости из Лондона.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Форналс, Лингард, Бенрахма, Антонио.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Коулмен, Аллан, Дэвис, Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Кальверт-Льюин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.28 по линии Parimatch.

9 мая, воскресенье