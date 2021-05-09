35-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Эвертон
09.05.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Молотобойцы» постараются во второй раз в сезоне обыграть «ирисок»

  • 09.05.2021 01:21
  • 13 просмотров
  • 0 комментариев
Вест Хэм - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 мая, в Лондоне на поле Олимпийского стадиона состоится матч 35 тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Эвертон».

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса подходит к матчу против «ирисок» в статусе пятого клуба текущей таблицы английской Премьер-лиги. В 34 сыгранных матчах она набрала 58 очков, добившись 17 побед, 7 раз сыграв вничью и проиграв в 10 поединках. В пяти последних поединках «молотобойцы» имеют 3 победы при двух поражениях.

5 апреля «Вест Хэм» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (3:2), после чего дома разобрался с «Лестером» (также 3:2). Затем последовали поражения 2:3 от «Ньюкасла» (на выезде) и 0:1 от «Челси» (дома). В минувший же игровой уик-энд «Вест Хэм» в гостях обыграл «Бернли» - 2:1.

По достижениям на своем поле лондонцы сейчас являются вторым клубом в АПЛ. Проведя в родных стенах 17 игр, они набрали 31 очко. «Вест Хэм» имеет 9 домашних побед при 4 ничьих и 4 поражениях. Впрочем, в крайней домашней игре «молотобойцы» проиграли «Челси» со счетом 0:1.

«Эвертон»

Подопечные Карло Анчелотти в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 8 место. В 33 поединках они набрали 52 очка, имея в активе 15 побед и 7 ничьих против 11 поражений в пассиве. В последнем на сегодня матче «Эвертон» проиграл 1:2 дома «Астон Вилле», а до этого имел в активе победу 1:0 на выезде над «Арсеналом», которая закрыла серию из трех ничейных поединков.

По результатам на выезде «Эвертон» ныне в чемпионате Англии пятый. Проведя в гостях 16 встреч, он смог набрать 33 очка. Мерсисайдцы на выезде добились 10 побед и трех ничьих против 3 поражений.

История встреч

Клубы провели между собой в английской Премьер-лиге 49 встреч. В 10 матчах победил «Вест Хэм», включая пять на своем поле. На счету у «ирисок» 26 побед, в том числе – 11 гостевых. 13 игр завершились вничью.

В матче первого круга текущего чемпионата Англии, который состоялся 1 января этого года в Ливерпуле, со счетом 1:0 победили гости из Лондона.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Форналс, Лингард, Бенрахма, Антонио.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Коулмен, Аллан, Дэвис, Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Кальверт-Льюин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.28 по линии Parimatch.

9 мая, воскресенье

«Вест Хэм» - «Эвертон»
Лондон. Олимпийский стадион. Начало – в 18:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности