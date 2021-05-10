Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Строили игру от обороны»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко ответил на вопросы журналистов после матча 26-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (0:1).

– Как вы оцениваете эту игру и сезон?

– В целом я могу оценить сезон как положительный, потому что мы вышли в Премьер-лигу, в должной мере не укомплектовались, а играли своими футболистами, которые прошли путь в Первой лиге. 11 матчей мы сыграли вничью, пять побед. Думаю, что для первого сезона это неплохой результат – все-таки в 16 матчах мы не проиграли. В каких-то поединках могли претендовать и на большее. В целом я считаю, что ребята молодцы. Насколько это было возможно, мы постарались максимально, на 200–300 процентов выжимать из каждого футболиста, чтобы достойно выглядеть. По сегодняшнему матчу? Мы понимали, с кем играем. «Шахтер» все-таки – лидер нашего чемпионата. Играть с такой командой в открытый футбол, наверное, не рискнул бы никто. Тем более в нашей ситуации. У нас было много кадровых проблем в этом матче, и мы строили игру, как и большинство команд в Украине против «Шахтера», от обороны. Где-то пытались использовать контратаки и свободные зоны. У нас были моменты, мы могли их реализовывать. Их было немного, но моменты, которые мы создали, были достаточно опасными. При удаче могли бы еще и заработать очко. Благо эта игра в целом не имела для нас турнирного значения. Ребята вышли вроде бы и раскрепощенными, но в то же время ошибка защитника при пропущенном голе – я считаю, что он не справился со своим психологическим состоянием. Было видно по разминке, что он сильно переживал, нервничал, отсюда и допущенная грубая ошибка, которая привела к забитому мячу.

– Есть ли у вас понимание, как «Ингулец» изменится кадрово в летнее межсезонье? Возможно, какие-то позиции будут усилены? Возможно, вы готовы сказать, кто покинет команду?

– Над процессом селекции мы сейчас работаем. В ближайшие два дня у меня состоится разговор с президентом. Уже на этой неделе, после того как была решена задача по сохранению места в Премьер-лиге, мы обозначили, с кем хотим остаться. Сегодня могу с уверенностью сказать, что мы переподписали контракты четырех футболистов: Бартулович, Павлов, Козак и Плохотнюк. Они однозначно начнут с нами новый чемпионат. По остальным ребятам еще есть вопросы. Есть вопросы по арендованным, потому что они нам не принадлежат, – поедут в свои клубы, там будут принимать решение. Я бы хотел сказать всем ребятам, и которые уходят, и арендованным, большое спасибо. Они действительно нам помогли. Денис Васин в трех крайних играх сыграл – мы взяли девять очков. Каждому футболисту отдельно хотелось бы пожелать всего только самого хорошего.

– Есть ли у вас информация, когда команда будет играть на своем стадионе?

– Наверное, я ничего нового не скажу. Президент часто на эту тему общается с прессой. Он хочет новый чемпионат начать на новом стадионе. Там же нужны согласования, разрешения, документация. Насколько мне сказали, физически все можно сделать. Постараются до августа или начала сентября закончить строительство, чтобы мы уже начинали играть там. Газон там прекрасный: буквально на этой неделе мы там были, поле – идеальное.

– Кто из футболистов стал открытием сезона для вас? Кто позитивно удивил?

– Кто нашу команду смотрит и изучает, думаю, знает, что у нас явных лидеров нет. Мы сильны не индивидуальными качествами, а построением коллективной игры, оборонительных и атакующих функций – это все командные действия. Кто-то из тренеров сказал, что «Ингулец» – это команда, где любого игрока поменяй, все равно ничего не изменится. Сказано это было о том, что не фамилии играют, а коллектив за счет командных действий. Ярких звезд нет, но в то же время все работают, отдаются на двести процентов, имеют характер. В нашей ситуации без характера будет очень сложно выжить. Мы находимся в сельской местности, а не каждый молодой футболист, приехав в сельскую местность, может себя заставить работать на максимуме. Одно дело жить в Киеве, Харькове или Днепре, а в населенном пункте 500 на 500 метров не каждый выживет. Нужен характер.

– Какие позиции вы хотели бы усилить летом? Какой характер трансферной кампании вас ждет? Будете обращать внимание на арендованных, на свободных агентов, на легионеров?

– В принципе, любые варианты будем рассматривать. В первую очередь есть футболисты, которые от нас уйдут, – Сичинава и Балан. Сегодня мы однозначно не можем их удержать. У них есть предложения. На их позиции мы будем искать достойную замену. По крайней мере постараемся сделать все для того, чтобы на каждом игровом месте была максимальная конкуренция. В каждой линии должно быть так, чтобы человек дышал в спину своему партнеру, заставлял его максимально работать. Тогда будет прогресс. Когда игрок знает, что у него за спиной никого нет, никто не составляет конкуренцию, рано или поздно начинается регресс, и он теряет даже то, что умеет. Нужно, чтобы постоянно была стрессовая ситуация в игровом плане, чтобы футболисты как можно лучше развивались.