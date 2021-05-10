В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.
События матча
|89'
|Олли Уоткинс (Астон Вилла) получает красную карточку.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Астон Вилла).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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