В воскресенье, 9 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на своем домашнем стадионе примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:05 по киевскому времени.

«Астон Вилла»

Команда Дина Смита в прошлом сезоне с трудом избежала вылета в Чемпионшип, заняв 17 место. В этом сезоне «Вилла» выступает куда лучше, за 33 сыгранных матча она набрала 48 баллов и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Побороться за еврокубковую зону шансов практически нет, но и прописку в элитном дивизионе на следующий сезон клуб уже гарантировал, что тоже очень неплохо.

«Астон Вилла» в последнее время играет не очень удачно, в предыдущих девяти поединках чемпионата были одержаны всего лишь две победы. В первом круге подопечные Смита на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и теперь попытаются взять реванш. Успехом для них, разумеется, будет даже ничья.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Уле Гуннара Сульшера накануне вышла в финал Лиги Европы, обыграв по итогам двуматчевого противостояния итальянскую «Рому» (6:2, 2:3). В Премьер-лиге у «красных дьяволов» еще недавно была победная серия из пяти матчей кряду, за которой последовали ничья и поражение.

В предстоящем матче «Манчестер Юнайтед», разумеется, будет фаворитом, ведь клуб ведет борьбу за серебряные медали. За 4 тура до конца чемпионата манкунианцы всего на три балла опережают лондонский «Челси», поэтому интрига сохраняется.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Аль-Мухаммади, Конса, Мингз, Луис, МакГин, Эль-Гази, Траоре, Накамба, Уоткинc.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Джэймс, Рэшфорд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

9 мая, воскресенье