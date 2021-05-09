МЮ добыл волевую победу над Астон Виллой, Вулверхэмптон одолел Брайтон

Состоялись два матча 35-й тура АПЛ

  • 09.05.2021 18:43
  • 250 просмотров
  • 2 комментария
МЮ добыл волевую победу над Астон Виллой, Вулверхэмптон одолел Брайтон
© ФК Манчестер Юнайтед

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно переиграл «Астон Виллу». Хозяева забили первыми, но пропустили трижды.
 
Еще в одном матче «Вулверхэмптон» одолел «Брайтон». 
 
Чемпионат Англии. 35-й тур
 
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3
Голы: 1:0 – 24 Траоре, 1:1 – 52, пенальти Бруну Фернандеш, 1:2 – 56 Гринвуд, 1:3 – 87 Кавани.
 
«Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 2:1
Голы: 0:1 – 13 Данк, 1:1 – 76 Траоре, 2:1 – 90 Гиббс-Уайт.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 19:23
    0
    Очередная волевая и выездная.
    А впереди пачка игр и финал ЛЕ.
    Вот это чемпионат! А не наши минаи и львовы...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 19:23
    0
    Очередная волевая и выездная.
    А впереди пачка игр и финал ЛЕ.
    Вот это чемпионат! А не наши минаи и львовы...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 19:23
    0
    Очередная волевая и выездная.
    А впереди пачка игр и финал ЛЕ.
    Вот это чемпионат! А не наши минаи и львовы...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 19:23
    0
    Очередная волевая и выездная.
    А впереди пачка игр и финал ЛЕ.
    Вот это чемпионат! А не наши минаи и львовы...
    Ссылка
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