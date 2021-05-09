Реал Мадрид

9 мая «Реал» в 35-м туре Ла Лиги дома принимает «Севилью». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.
После 34 туров «Атлетико» Мадрид лидирует в Ла Лиге с 77 очками. «Барселона» имеет 75 баллов, «Реал» – 74, а Севилья – 70.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Регес (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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