Реал Мадрид

9 мая «Реал» в 35-м туре Ла Лиги дома принимает «Севилью». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

После 34 туров «Атлетико» Мадрид лидирует в Ла Лиге с 77 очками. «Барселона» имеет 75 баллов, «Реал» – 74, а Севилья – 70.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция