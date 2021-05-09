Сестры Киченок узнали первых соперниц на престижном турнире в Риме

Состоялась жеребьёвка турнира WTA 1000 в Риме в парной сетке, где Украину представят сестры Киченок.



Людмила в дуэте с Аленой Остапенко в первом раунде сыграет с обладательницами уайлд-кард Джулией Гатто-Монтиконе и Бьянкой Турати из Италии.



Надежда в тандеме с румынкой Ралукой Олару сыграют против хорватки Дарии Юрак и Андреи Клепач из Словении.



Отметим, что в одиночном разряде Украина в Риме будет представлена двумя теннисистками. Марта Костюк стартует с первого круга, Элина Свитолина – со второго.