Ванат дебютировал за киевское Динамо в официальном матче

19-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат дебютировал за киевскую команду в официальных поединках. В выездном матче 26-го тура УПЛ с «Колосом» Ванат вышел на замену вместо Беседина на 81-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды.
Ранее сообщалось, что Ванат с 26-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром первенства Украины среди команд U-21.
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Источник — Sport.ua
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