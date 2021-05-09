Ванат дебютировал за киевское Динамо в официальном матче

19-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат дебютировал за киевскую команду в официальных поединках. В выездном матче 26-го тура УПЛ с «Колосом» Ванат вышел на замену вместо Беседина на 81-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды.

Ранее сообщалось, что Ванат с 26-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром первенства Украины среди команд U-21.