Футболисты Динамо стали лучшими бомбардирами чемпионатов U-21 и U-19

Владислав Ванат и Кирилл Попов финишировали недосягаемыми для конкурентов в гонке бомбардиров молодежного и юношеского первенств Украины сезона 2020/2021.

Владислав Ванат забил 26 мячей в 25-ти матчах чемпионата U-21 (из которых 5 голов были забиты с пенальти), то есть результативность форварда составила более одного мяча за игру. Динамовец установил рекорд молодежного первенства по количеству голов, забитых в течение одного сезона.

Также на счету 19-летнего нападающего 8 голов в 8-ми матчах, которые он провел в чемпионате U-19. По этому показателю Ванат расположился на 6-й позиции в соответствующем рейтинге бомбардиров завершившегося сезона. Кроме того, Владислав обошел Евгения Исаенко и возглавил список лучших бомбардиров «Динамо» U-19 в истории, забив 36 мячей.

А лучшим снайпером юношеского чемпионата стал другой представитель «Динамо» - 18-летний Кирилл Попов. Форвард записал в свой актив 19 голов (один - с пенальти), забитых в 25-ти поединках, и опередил ближайшего преследователя на 9 забитых мячей.