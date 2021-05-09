В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Лацио» со счетом 2:0.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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