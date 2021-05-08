Фиорентина – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 35-го тура Серии А

  • 08.05.2021 05:05
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Фиорентина – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Лацио»:

«Сегодня вся футбольная Италия обсуждает приход в «Рому» Моуриньо. Даже чемпионство «Интера» отошло на второй план. А что тогда говорить о другом? И напрасно, потому что до окончания сезона в Серии А рукой подать, а ясности по многим вопросам еще нет. Пять команд претендуют на попадание в Лигу чемпионов. А шесть команд делают все для того, чтобы сохранить прописку в Серии А. У каждого матча свой подтекст.

«Фиалки» под руководством нового рулевого не проигрывают уже три матча, забив при этом семь мячей. У команды из Флоренции есть кому забивать. Это Рибери, Влахович, Кальехон, Куаме. Правда, они и пропускают в каждом матче, что говорит об отсутствии игрового баланса. Но римский соперник в лице «Лацио» забивает еще больше (60 против 45).

Римляне выиграли семь из восьми предыдущих матчей перед этим противостоянием во Флоренции. Команда Симоне Индзаги выиграла уже 20 матчей, как кстати «Ювентус» и «Аталанта». А лидеры атаки римлян Иммобиле и Корреа штампуют голы любому сопернику. Милинкович-Савич, Лейва и Луис Альберто переигрывают в центре поля своих оппонентов и классно обслуживают форвардов.

Флорентийцам будет чрезвычайно сложно на равных противостоять римлянам, которые рвутся в зону Лиги чемпионов. Я отдаю предпочтение «Лацио», но игра будет качельная, так как обе команды лучше играют на атаку, чем на оборону, и много забивают последнее время. Не пропустите этот зрелищный матч», – сказал Грозный.  

Матч «Фиорентина» – «Лацио» состоится 8 мая. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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