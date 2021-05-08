Серия A. Фиорентина обыграла Лацио, крупные победы Интера и Наполи

В 35-м туре Серии А «Наполи» крупно обыграл «Специю» и как минимум до завтра вышел на второе место в турнирной таблице.
«Фиорентина» обыграла «Лацио», максимально ухудшив шансы римлян побороться за зону Лиги чемпионов.
«Интер» в статусе чемпиона разбил «Сампдорию».
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Фиорентина» – «Лацио» – 2:0
Голы: 1:0 – 32 Влахович, 2:0 – 89 Влахович.
«Специя» – «Наполи» – 1:4
Голы: 0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано.
«Интер» – «Сампдория» – 5:1
Голы: 1:0 – 4 Гальярдини, 2:0 – 26 Санчес, 2:1 – 35 Кейта Бальде, 3:1 – 36 Санчес, 4:1 – 61 Пинамонти, 5:1 – 70, пенальти Мартинес.
«Удинезе» – «Болонья» – 1:1
Голы: 1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини.
Источник — Sport.ua
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