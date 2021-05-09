Чеферин играет с огнем. Глава УЕФА может не только обжечься, но и сгореть

Валерий Василенко считает, что предать анафеме клубы Суперлиги – опрометчивое решение УЕФА

  • 09.05.2021 09:23
  • 4164 просмотра
  • 16 комментариев
Чеферин играет с огнем. Глава УЕФА может не только обжечься, но и сгореть
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Чеферин

Война УЕФА против создания Суперлиги, а может, и самой идеи как таковой, давно закончилась. Собственно, это и не война была вовсе, а блицкриг: просуществовав на бумаге три дня, Суперлига де-факто умерла, так и не успев толком родиться. Однако УЕФА, как те ярые партизаны, продолжает подрывать железнодорожные колеи. Господа, это, как минимум, глупо.

Признаюсь, с недоумением и удивлением прочел информацию о санкциях Европейского футбольного Союза к 9 из 12 клубам, участвующим в проекте создания Суперлиги. Слух резанула уже первая фраза: «в духе примирения и на благо европейского футбола», ибо дальше шла речь, окромя всего прочего, о том, что эти девятеро должны «в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию». Лично мне этот ультиматум уж очень смахивает на революционную экспроприацию. Причем явно в стиле Полиграфа Шарикова. Ну, вы помните: «Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все, да и поделить». Не правда ль, очень смахивает?

Я понимаю, что победитель всегда прав, и этих самых прав больше как раз у него, и что проигравший практически всегда – дурак, остающийся, ко всему, еще и в меньшинстве. Но друзья мои, неужто сейчас есть смысл размахивать шашкой: одних штрафовать и тыкать носом в «безобразие», других – и вовсе собираться отлучить от еврокубков на два сезона. Неужели это в духе «примирения и блага европейского футбола»? Тут ведь не суть в 15 миллионах европейских денег, которые для команд типа «МанСити» или «Интера» - что их собственникам один раз сходить в казино Монте-Карло. Мне кажется, Александар Чеферин и его ведомство в данной ситуации должен не разделять и властвовать по-пролетарски, а наоборот, проявлять императорские мудрость и терпение. Ну представьте: вот с одной стороны – фактически безродный властелин, добившийся величия путем из грязи в князи, при поддержке, в первую очередь, дотационных ассоциаций. А с другой стороны – весь цвет европейского (да че там европейского – мирового) футбола. Если бы у Чеферина был царь в голове, а не только царская корона, он бы и рассуждал соответствующе. Но, похоже, царя в голове нет. Поэтому и рубит сгоряча.

Мне кажется, все эти «юнайтеды», «миланы» да «атлетико», для которых 15 миллионов – не деньги, затаят обиду и злобу. Да, они наверняка публично отрекутся от затеи Суперлиги и пообещают – так же громогласно – зарыть топор войны и вернуться в лоно УЕФА. Но не сомневайтесь – при первой же возможности они не преминуть вонзить нож в спину. Потому что им публично дали пощечину. Сильные мира сего подобного не прощают. Они наверняка будут мстить. Каждый по-своему. Неужели Чеферин этого не понимает? Неужели он думает, что санкциями, а не мудростью, можно склонить на свою сторону людей, которые, в большинстве своем, не моргнув глазом, могут его продать, затем купить, а потом снова продать, но уже дороже? Если этой простой, как и все мироздание, истины президент УЕФА не понимает, значит, он попросту недалекий. А то и вовсе случайный на своем высоком посту. Он явно не чета Юханссону и даже Платини.

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще раз: в данном случае не есть сказ о том, что борются добро и зло, плохое и хорошее. В нашем случае все абсолютно одинаковы, мазаны одним миром. Поэтому не нужно осветлять лик Чеферина и рисовать дьявольские рога Флорентино. Они все – в одной упряжке. В одном чистилище. Ведь вопрос только в деньгах, вокруг денег и благодаря деньгам. Сама идея создания Суперлиги возникла не в последнюю очередь потому, что из-за невиданной доселе эпидемии богатейшие клубы мира стремительно теряют свои активы и прибыли, а УЕФА лишь констатирует «озабоченность» по этому (да и не только) поводу. К тому же, уровень доходов высшей касты УЕФА ведь не снизился, а даже наоборот. Почему «Реал» и остальные должны радоваться такому положению вещей? Вот они и не радовались, а искали путь выхода из кризиса. Возможно, путь дискуссионный, местами непонятный, а иногда и неправильный. Но ведь то, что предлагает УЕФА – еще хуже. К тому же, как резонно заметил Флорентино Перес, не факт, что к 2024 году «Реал» сможет дожить в том виде, в котором мы все привыкли его лицезреть.

Неужели и этого не понимают в УЕФА? Скажите на милость, кому станет лучше, если Союз дисквалифицирует на энное количество сезонов из Лиги чемпионов «Реал», «Барсу» и «Юве»? Неужели там думают, что европейская футбольная индустрия и это проглотит? ЛЧ без Месси, Роналду и лучшего футбольного клуба в истории мирового футбола – это пшик, недоразумение, эрзац. Лично мне такая Лига чемпионов не нужна. И, уверен, не только мне. Да и рекламодатели с телевещателями тоже вряд ли похлопают в ладоши такому положению вещей. Неужели Чеферин и этого не понимает?

Ведь запрет практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности срабатывает, как раз, в противоположную сторону. Помните, как у «Наутилуса», в «Гуд бай, Америке»: «нас так долго учили любить твои запретные плоды».

Если Чеферин все же не одумается, и таки отлучит троицу от ЛЧ, он в итоге окажется болваном. И накличет настоящую бурю. Потому что в этом революционном костре сгорит именно он, а не те, типа «раскольники». Ведь именно они – вечные. При всех их недостатках. А он – лишь временщик. При всех его фишках и «трещинках».  

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Валерий Василенко, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 10:55
    0
    axylinam, 09.05.2021 10:39
    Футбольный сепаратизм в пользу очень богатых нужно пресекать очень жёстко,автор статьи примитивно мыслит и наивный как трёхлетняя девочка
    А боксёрский?
    На фиг эти:
    Боксёрский Совет (WBC), Международная Боксёрская Федерация (IBF), Всемирная Боксёрская Ассоциация (WBA) и Всемирная Боксёрская Организация (WBO).
    Эти организации пользуются наибольшим авторитетом в мире бокса. А значит есть и другие!
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 10:53
    0
    Стяуа, Селтик, Црвена Звезда - победители лиги чемпионов... А ведь здорово было
    Наверно испугались что может повториться , серебряный призер Украины дважды нагнул "самый-самый" клуб автора статьи в этом году.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 10:39
    -3
    Футбольный сепаратизм в пользу очень богатых нужно пресекать очень жёстко,автор статьи примитивно мыслит и наивный как трёхлетняя девочка
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 10:34
    -1
    Kevko, 09.05.2021 10:14
    Чеферин - действительно недалекий чиновник. И при этом агрессивный. Способностей креативного менеджера в условиях кризиса не проявляется. Стратегии нет. Но сидит на огромных деньгах организации-монополиста.
    Чеферин защищает себя, чиновников УЕФА и национальных федераций.
    Суперлига - дискуссионный проект. Главное проблемное место - не учитывает спортивный принцип отбора. Но право Переса и компании создавать свои системы футбольных соревнований. Нравится это кому-то или нет. Это норма европейского конкурентного права
    Это потому что он - Александар Чеферін, а не Олексондор.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.05.2021 10:30
    -1
    MonDejaVu, 09.05.2021 10:17
    Можна подумати, шо Суркіс прийшов до влади не купивши все??? Я памятаю, як блищали шуби !!!
    А кто отрицает, что весь футбол давно стал продажным ? Если начиная с детских соревнований и заканчивая чемпионатом и Кубком Украины, места можно купить или договориться с соперником, то о чем можно говорить? Честность в футболе стала признаком дурного тона у нас в Украине, арбитр, который попытался честно судить игры,навсегда пропадает с футбольного небосклона,система его просто уничтожает в зародыше...
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.05.2021 10:28
    +3
    Так смешно когда чиновники УЕФА заявляют что владельцев больших клубов интересует только бабло, а их разве нет? Когда все клубы потеряли то чиновники УЕФА подняли себе зп....так кто думает о деньгах?
    Ссылка
    MonDejaVu
    online
      MonDejaVu, 09.05.2021 10:26
    0
    Kevko, 09.05.2021 10:14
    Чеферин - действительно недалекий чиновник. И при этом агрессивный. Способностей креативного менеджера в условиях кризиса не проявляется. Стратегии нет. Но сидит на огромных деньгах организации-монополиста.
    Чеферин защищает себя, чиновников УЕФА и национальных федераций.
    Суперлига - дискуссионный проект. Главное проблемное место - не учитывает спортивный принцип отбора. Но право Переса и компании создавать свои системы футбольных соревнований. Нравится это кому-то или нет. Это норма европейского конкурентного права
    Перес має право створювати свої ліги, але не має права брати участь в змаганнях під егідою ФІФА, УЕФА.
    Ссылка
    MonDejaVu
    online
      MonDejaVu, 09.05.2021 10:17
    -2
    Владимир Копяк, 09.05.2021 10:03
    5 баллов за статью! Не часто журналисты пишут такие сильные вещи на злобу дня... Все эти чеферины,павелки и еже с ними пришли в футбол с одной целью - срубить бабла, любыми способами. Вот и идет полоса "улучшения" - увеличивается количество всевозможных турниров, увеличивается количество финалистов ( скоро не нужно будет отборы проводить- все в финале!), ежегодно вносятся дебильные разъяснения в существующие более 100 лет Правила игры в футбол, вся машина ФИФА и УЕФА заточена на отбор денег у всех, кто каким-то боком причастен к футболу. Но вечно так продолжаться НЕ БУДЕТ! Когда-то эта тотальная система отбора денег рухнет,я даже в этом и не сомневаюсь. Сейчас у футбольных клубов Европы нет сплоченности в этом вопросе, многолетняя система ФИФА и УЕФА по внедрению своих людей во все футбольные структуры, начиная от национальных ассоциаций и заканчивая региональными организациями, незаконное создание футбольных государств в странах, привело к тому, что люди, которые рулят футболом на местах, готовы в любой момент продать ближнего, и не за очень большие деньги (яркий пример тому, смещение Г.М.Суркиса в 2013 году,когда на корню были куплены все, кто должен был голосовать на отчетно-выборном Конгрессе ФФУ). Такая же участь ждет и Чеферина,рано или чуть позднее. Печальный опыт Блаттера и Платини его ничему не научил, шальные деньги атрофировали мозг.....
    Можна подумати, шо Суркіс прийшов до влади не купивши все??? Я памятаю, як блищали шуби !!!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.05.2021 10:14
    0
    Чеферин - действительно недалекий чиновник. И при этом агрессивный. Способностей креативного менеджера в условиях кризиса не проявляется. Стратегии нет. Но сидит на огромных деньгах организации-монополиста.
    Чеферин защищает себя, чиновников УЕФА и национальных федераций.
    Суперлига - дискуссионный проект. Главное проблемное место - не учитывает спортивный принцип отбора. Но право Переса и компании создавать свои системы футбольных соревнований. Нравится это кому-то или нет. Это норма европейского конкурентного права
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 10:07
    0
    из-за таких супер клибов условный Аякс не может два года подряд феерит в лиге чемпионов. Все больше и больше аппетиты растут. Чего их жалеть? Какое зрелище я пропущю? Равномерно надо хороших футболистов, а не скупать все и вся чтобы часть гнила на лавке. Луче бы где то-ещё играли.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 09.05.2021 10:05
    0
    Чеферин забывает кто его кормит. Эти клубы уже выиграли в судах. Есть же официальная информация. Если отстранит троицу,то думаю сгорит и сам. Это дело времени. К тому же наложив штраф на других он точно настроил их против себя. Это не примерение. И они ещё вернутся со своей затеей. Только в следующий раз заднюю уже вряд ли включат. Просто подготовятся получше.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.05.2021 10:03
    0
    5 баллов за статью! Не часто журналисты пишут такие сильные вещи на злобу дня... Все эти чеферины,павелки и еже с ними пришли в футбол с одной целью - срубить бабла, любыми способами. Вот и идет полоса "улучшения" - увеличивается количество всевозможных турниров, увеличивается количество финалистов ( скоро не нужно будет отборы проводить- все в финале!), ежегодно вносятся дебильные разъяснения в существующие более 100 лет Правила игры в футбол, вся машина ФИФА и УЕФА заточена на отбор денег у всех, кто каким-то боком причастен к футболу. Но вечно так продолжаться НЕ БУДЕТ! Когда-то эта тотальная система отбора денег рухнет,я даже в этом и не сомневаюсь. Сейчас у футбольных клубов Европы нет сплоченности в этом вопросе, многолетняя система ФИФА и УЕФА по внедрению своих людей во все футбольные структуры, начиная от национальных ассоциаций и заканчивая региональными организациями, незаконное создание футбольных государств в странах, привело к тому, что люди, которые рулят футболом на местах, готовы в любой момент продать ближнего, и не за очень большие деньги (яркий пример тому, смещение Г.М.Суркиса в 2013 году,когда на корню были куплены все, кто должен был голосовать на отчетно-выборном Конгрессе ФФУ). Такая же участь ждет и Чеферина,рано или чуть позднее. Печальный опыт Блаттера и Платини его ничему не научил, шальные деньги атрофировали мозг.....
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 09:55
    +2
    Там не только фиксированный примирительный взнос, но и 5% от чего-то годового. Показательное наказание, ибо несет угрозу власти. Уверен это планировалось задолго, так-что не стоит смотреть на это как исключительно на реакцию на пандемию. Как по мне, это то к чему может привести чрезмерное эго.
    Ссылка
    MonDejaVu
    online
      MonDejaVu, 09.05.2021 09:51
    +5
    "Особисто мені така Ліга чемпіонів не потрібна." В. Василенко
    А я думаю більшості вболівальників не потрібний футбол в якому гроші вирішують все!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.05.2021 09:39
    +5
    Корупційне кодло тепер ще й умови ставить!
    Геть здурів...
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 09.05.2021 09:37
    -3
    НАВПАКИ ДУЖЕ ГАРНЕ РІШЕННЯ АЛЕ ДВОХ КЛУБІВ РЕАЛ І БАРСЕЛОНА
    Ссылка
    MonDejaVu
    online
      MonDejaVu, 09.05.2021 09:51
    +5
    "Особисто мені така Ліга чемпіонів не потрібна." В. Василенко
    А я думаю більшості вболівальників не потрібний футбол в якому гроші вирішують все!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.05.2021 09:39
    +5
    Корупційне кодло тепер ще й умови ставить!
    Геть здурів...
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.05.2021 10:28
    +3
    Так смешно когда чиновники УЕФА заявляют что владельцев больших клубов интересует только бабло, а их разве нет? Когда все клубы потеряли то чиновники УЕФА подняли себе зп....так кто думает о деньгах?
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 09:55
    +2
    Там не только фиксированный примирительный взнос, но и 5% от чего-то годового. Показательное наказание, ибо несет угрозу власти. Уверен это планировалось задолго, так-что не стоит смотреть на это как исключительно на реакцию на пандемию. Как по мне, это то к чему может привести чрезмерное эго.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 10:55
    0
    axylinam, 09.05.2021 10:39
    Футбольный сепаратизм в пользу очень богатых нужно пресекать очень жёстко,автор статьи примитивно мыслит и наивный как трёхлетняя девочка
    А боксёрский?
    На фиг эти:
    Боксёрский Совет (WBC), Международная Боксёрская Федерация (IBF), Всемирная Боксёрская Ассоциация (WBA) и Всемирная Боксёрская Организация (WBO).
    Эти организации пользуются наибольшим авторитетом в мире бокса. А значит есть и другие!
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 10:53
    0
    Стяуа, Селтик, Црвена Звезда - победители лиги чемпионов... А ведь здорово было
    Наверно испугались что может повториться , серебряный призер Украины дважды нагнул "самый-самый" клуб автора статьи в этом году.
    Ссылка
    MonDejaVu
    online
      MonDejaVu, 09.05.2021 10:26
    0
    Kevko, 09.05.2021 10:14
    Чеферин - действительно недалекий чиновник. И при этом агрессивный. Способностей креативного менеджера в условиях кризиса не проявляется. Стратегии нет. Но сидит на огромных деньгах организации-монополиста.
    Чеферин защищает себя, чиновников УЕФА и национальных федераций.
    Суперлига - дискуссионный проект. Главное проблемное место - не учитывает спортивный принцип отбора. Но право Переса и компании создавать свои системы футбольных соревнований. Нравится это кому-то или нет. Это норма европейского конкурентного права
    Перес має право створювати свої ліги, але не має права брати участь в змаганнях під егідою ФІФА, УЕФА.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.05.2021 10:14
    0
    Чеферин - действительно недалекий чиновник. И при этом агрессивный. Способностей креативного менеджера в условиях кризиса не проявляется. Стратегии нет. Но сидит на огромных деньгах организации-монополиста.
    Чеферин защищает себя, чиновников УЕФА и национальных федераций.
    Суперлига - дискуссионный проект. Главное проблемное место - не учитывает спортивный принцип отбора. Но право Переса и компании создавать свои системы футбольных соревнований. Нравится это кому-то или нет. Это норма европейского конкурентного права
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 09.05.2021 10:07
    0
    из-за таких супер клибов условный Аякс не может два года подряд феерит в лиге чемпионов. Все больше и больше аппетиты растут. Чего их жалеть? Какое зрелище я пропущю? Равномерно надо хороших футболистов, а не скупать все и вся чтобы часть гнила на лавке. Луче бы где то-ещё играли.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 09.05.2021 10:05
    0
    Чеферин забывает кто его кормит. Эти клубы уже выиграли в судах. Есть же официальная информация. Если отстранит троицу,то думаю сгорит и сам. Это дело времени. К тому же наложив штраф на других он точно настроил их против себя. Это не примерение. И они ещё вернутся со своей затеей. Только в следующий раз заднюю уже вряд ли включат. Просто подготовятся получше.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.05.2021 10:03
    0
    5 баллов за статью! Не часто журналисты пишут такие сильные вещи на злобу дня... Все эти чеферины,павелки и еже с ними пришли в футбол с одной целью - срубить бабла, любыми способами. Вот и идет полоса "улучшения" - увеличивается количество всевозможных турниров, увеличивается количество финалистов ( скоро не нужно будет отборы проводить- все в финале!), ежегодно вносятся дебильные разъяснения в существующие более 100 лет Правила игры в футбол, вся машина ФИФА и УЕФА заточена на отбор денег у всех, кто каким-то боком причастен к футболу. Но вечно так продолжаться НЕ БУДЕТ! Когда-то эта тотальная система отбора денег рухнет,я даже в этом и не сомневаюсь. Сейчас у футбольных клубов Европы нет сплоченности в этом вопросе, многолетняя система ФИФА и УЕФА по внедрению своих людей во все футбольные структуры, начиная от национальных ассоциаций и заканчивая региональными организациями, незаконное создание футбольных государств в странах, привело к тому, что люди, которые рулят футболом на местах, готовы в любой момент продать ближнего, и не за очень большие деньги (яркий пример тому, смещение Г.М.Суркиса в 2013 году,когда на корню были куплены все, кто должен был голосовать на отчетно-выборном Конгрессе ФФУ). Такая же участь ждет и Чеферина,рано или чуть позднее. Печальный опыт Блаттера и Платини его ничему не научил, шальные деньги атрофировали мозг.....
    Ссылка
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