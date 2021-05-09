Чеферин играет с огнем. Глава УЕФА может не только обжечься, но и сгореть

Война УЕФА против создания Суперлиги, а может, и самой идеи как таковой, давно закончилась. Собственно, это и не война была вовсе, а блицкриг: просуществовав на бумаге три дня, Суперлига де-факто умерла, так и не успев толком родиться. Однако УЕФА, как те ярые партизаны, продолжает подрывать железнодорожные колеи. Господа, это, как минимум, глупо.

Признаюсь, с недоумением и удивлением прочел информацию о санкциях Европейского футбольного Союза к 9 из 12 клубам, участвующим в проекте создания Суперлиги. Слух резанула уже первая фраза: «в духе примирения и на благо европейского футбола», ибо дальше шла речь, окромя всего прочего, о том, что эти девятеро должны «в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию». Лично мне этот ультиматум уж очень смахивает на революционную экспроприацию. Причем явно в стиле Полиграфа Шарикова. Ну, вы помните: «Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все, да и поделить». Не правда ль, очень смахивает?

Я понимаю, что победитель всегда прав, и этих самых прав больше как раз у него, и что проигравший практически всегда – дурак, остающийся, ко всему, еще и в меньшинстве. Но друзья мои, неужто сейчас есть смысл размахивать шашкой: одних штрафовать и тыкать носом в «безобразие», других – и вовсе собираться отлучить от еврокубков на два сезона. Неужели это в духе «примирения и блага европейского футбола»? Тут ведь не суть в 15 миллионах европейских денег, которые для команд типа «МанСити» или «Интера» - что их собственникам один раз сходить в казино Монте-Карло. Мне кажется, Александар Чеферин и его ведомство в данной ситуации должен не разделять и властвовать по-пролетарски, а наоборот, проявлять императорские мудрость и терпение. Ну представьте: вот с одной стороны – фактически безродный властелин, добившийся величия путем из грязи в князи, при поддержке, в первую очередь, дотационных ассоциаций. А с другой стороны – весь цвет европейского (да че там европейского – мирового) футбола. Если бы у Чеферина был царь в голове, а не только царская корона, он бы и рассуждал соответствующе. Но, похоже, царя в голове нет. Поэтому и рубит сгоряча.

Мне кажется, все эти «юнайтеды», «миланы» да «атлетико», для которых 15 миллионов – не деньги, затаят обиду и злобу. Да, они наверняка публично отрекутся от затеи Суперлиги и пообещают – так же громогласно – зарыть топор войны и вернуться в лоно УЕФА. Но не сомневайтесь – при первой же возможности они не преминуть вонзить нож в спину. Потому что им публично дали пощечину. Сильные мира сего подобного не прощают. Они наверняка будут мстить. Каждый по-своему. Неужели Чеферин этого не понимает? Неужели он думает, что санкциями, а не мудростью, можно склонить на свою сторону людей, которые, в большинстве своем, не моргнув глазом, могут его продать, затем купить, а потом снова продать, но уже дороже? Если этой простой, как и все мироздание, истины президент УЕФА не понимает, значит, он попросту недалекий. А то и вовсе случайный на своем высоком посту. Он явно не чета Юханссону и даже Платини.

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще раз: в данном случае не есть сказ о том, что борются добро и зло, плохое и хорошее. В нашем случае все абсолютно одинаковы, мазаны одним миром. Поэтому не нужно осветлять лик Чеферина и рисовать дьявольские рога Флорентино. Они все – в одной упряжке. В одном чистилище. Ведь вопрос только в деньгах, вокруг денег и благодаря деньгам. Сама идея создания Суперлиги возникла не в последнюю очередь потому, что из-за невиданной доселе эпидемии богатейшие клубы мира стремительно теряют свои активы и прибыли, а УЕФА лишь констатирует «озабоченность» по этому (да и не только) поводу. К тому же, уровень доходов высшей касты УЕФА ведь не снизился, а даже наоборот. Почему «Реал» и остальные должны радоваться такому положению вещей? Вот они и не радовались, а искали путь выхода из кризиса. Возможно, путь дискуссионный, местами непонятный, а иногда и неправильный. Но ведь то, что предлагает УЕФА – еще хуже. К тому же, как резонно заметил Флорентино Перес, не факт, что к 2024 году «Реал» сможет дожить в том виде, в котором мы все привыкли его лицезреть.

Неужели и этого не понимают в УЕФА? Скажите на милость, кому станет лучше, если Союз дисквалифицирует на энное количество сезонов из Лиги чемпионов «Реал», «Барсу» и «Юве»? Неужели там думают, что европейская футбольная индустрия и это проглотит? ЛЧ без Месси, Роналду и лучшего футбольного клуба в истории мирового футбола – это пшик, недоразумение, эрзац. Лично мне такая Лига чемпионов не нужна. И, уверен, не только мне. Да и рекламодатели с телевещателями тоже вряд ли похлопают в ладоши такому положению вещей. Неужели Чеферин и этого не понимает?

Ведь запрет практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности срабатывает, как раз, в противоположную сторону. Помните, как у «Наутилуса», в «Гуд бай, Америке»: «нас так долго учили любить твои запретные плоды».

Если Чеферин все же не одумается, и таки отлучит троицу от ЛЧ, он в итоге окажется болваном. И накличет настоящую бурю. Потому что в этом революционном костре сгорит именно он, а не те, типа «раскольники». Ведь именно они – вечные. При всех их недостатках. А он – лишь временщик. При всех его фишках и «трещинках».