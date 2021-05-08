В воскресенье, 9 мая, в рамках двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги «Львов» будет принимать донецкий «Олимпик».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи в 17:00.

«Львов» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Львов» – «Олимпик» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.