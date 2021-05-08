В воскресенье, 9 мая, в рамках двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги «Львов» будет принимать донецкий «Олимпик».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи в 17:00.
«Львов» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Львов» – «Олимпик» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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