Вторая лига. Металл повысился в классе, крупная победа Карпат из Галича

Завершился 21-й тур Второй лиги. В субботу были сыграны семь матчей.
Особенно стоит отметить победу «Mеталла», которая позволила харьковчанам за три тура до окончания чемпионата досрочно получить путевку в Первую лигу.
Вторая лига. 21-й тур
Группа «А»
«Чернигов» - «Ужгород» - 1:2
«Волынь-2» - «Карпаты» Л - 1:1
«Рубикон» - «Диназ» - 0:1
«Буковина» - «Карпаты» Г - 0:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа «Б»
«Энергия» - «Mеталл» - 1:3
«Балканы» - «Кривбасс» - 1:1
«Николаев-2» - «Реал Фарма» - 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Источник — Sport.ua
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