Вторая лига. Металл повысился в классе, крупная победа Карпат из Галича

Завершился 21-й тур Второй лиги. В субботу были сыграны семь матчей.



Особенно стоит отметить победу «Mеталла», которая позволила харьковчанам за три тура до окончания чемпионата досрочно получить путевку в Первую лигу.



Вторая лига. 21-й тур



Группа «А»



«Чернигов» - «Ужгород» - 1:2

«Волынь-2» - «Карпаты» Л - 1:1

«Рубикон» - «Диназ» - 0:1

«Буковина» - «Карпаты» Г - 0:3



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Группа «Б»



«Энергия» - «Mеталл» - 1:3

«Балканы» - «Кривбасс» - 1:1

«Николаев-2» - «Реал Фарма» - 0:0



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА