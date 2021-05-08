В воскресенье, 9 мая, состоится матч 26 тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать черниговскую «Десну».
Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр Николай Балакин. Начало встречи в 14:00.
«Мариуполь» - «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Десна», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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