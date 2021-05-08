В субботу, 8 мая «Барселона» в 35-м туре Ла Лиги дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.
После 34 туров «Атлетико» Мадрид лидирует в Ла Лиге с 76 очками в активе. «Реал» и «Барселона» имеют по 74 балла.
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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