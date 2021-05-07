35-й тур
Барселона
0 : 0
Атлетико Мадрид
08.05.2021 17:15

Барселона - Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Возможно, ключевой матч в борьбе за чемпионство

  • 07.05.2021 15:46
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
Барселона - Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный матч 35-го тура Ла Лиги состоится в субботу, 8 мая на «Камп Ноу» - «Барселона» примет «Атлетико» Мадрид. Впрочем, этот матч должен стать не только главным поединком тура, но и, возможно, ключевым в борьбе за чемпионство – значение предстоящей встречи трудно переоценить.

«Барселона»

После провального старта сезона «Барселона» не потеряла надежд на чемпионство, и зимой бросилась в погоню за «Атлетико» Мадрид, выдав впечатляющую победную серию и отыграв большое отставание. Однако, как только «Матрасники» были настигнуты, каталонцы снова начали сбоить.

И если поражение в Эль Класико от «Реала» можно объяснить, то провал в домашнем матче против скромной «Гранады» (1:2) – очень сложно. В итоге к матчу с «Атлетико» команда Рональда Кумана подходит третьей в турнирной таблице с равным количеством очков с «Реалом» и 2-очковым отставанием от «Матрасников». А это значит, что каталонцам нужна только победа.

Кадровые потери у «Барселоны» есть, и все они в группе атаки. Впрочем, к отсутствию Ансу Фати и Филиппе Коутиньо каталонцы уже привыкли, а Мартин Брэйтуэйт, при всем к нему уважении, ключевым игроком для команды не является.

«Атлетико»

Что касается «Атлетико», то команда Диего Симеоне во второй половине чемпионата явно сбавила темп, и растеряла то огромное преимущество, которое ей на старте сезона подарили «Реал» и «Барселона». Однако, настигнув «Матрасников», два гранда испанского футбола снова будто бы начали играть в поддавки, что позволило «Атлетико» подойти к матчу с «Барселоной» в статусе единоличного лидера чемпионата.

Однако радоваться «Атлетико» слишком рано. Преимущество всего в два очка не оставляет команде права на ошибку. А ошибается команда Симеоне в последнее время нередко: вспоминаем и недавнее поражение от «Атлетика» Бильбао, и ничью с «Бетисом».

К матчу с «Барселоной» команда Симеоне подходит явно не в статусе фаворита, и радовать «Эль Чоло» может разве что тот факт, что он сможет рассчитывать практически на боевой состав. Из ощутимых кадровых потерь – только бразильский защитник Ренан Лоди.

Прогноз

Текущая форма «Барселоны» выглядит намного привлекательнее, чем то, что показывает в последнее время «Атлетико». Рискнем поставить на домашнюю победу «Барселоны» с коэффициентом 1,84.

8 мая, суббота

«Барселона» –  «Атлетико»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 17:15
Прямая трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности