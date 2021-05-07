Центральный матч 35-го тура Ла Лиги состоится в субботу, 8 мая на «Камп Ноу» - «Барселона» примет «Атлетико» Мадрид. Впрочем, этот матч должен стать не только главным поединком тура, но и, возможно, ключевым в борьбе за чемпионство – значение предстоящей встречи трудно переоценить.

«Барселона»

После провального старта сезона «Барселона» не потеряла надежд на чемпионство, и зимой бросилась в погоню за «Атлетико» Мадрид, выдав впечатляющую победную серию и отыграв большое отставание. Однако, как только «Матрасники» были настигнуты, каталонцы снова начали сбоить.

И если поражение в Эль Класико от «Реала» можно объяснить, то провал в домашнем матче против скромной «Гранады» (1:2) – очень сложно. В итоге к матчу с «Атлетико» команда Рональда Кумана подходит третьей в турнирной таблице с равным количеством очков с «Реалом» и 2-очковым отставанием от «Матрасников». А это значит, что каталонцам нужна только победа.

Кадровые потери у «Барселоны» есть, и все они в группе атаки. Впрочем, к отсутствию Ансу Фати и Филиппе Коутиньо каталонцы уже привыкли, а Мартин Брэйтуэйт, при всем к нему уважении, ключевым игроком для команды не является.

«Атлетико»

Что касается «Атлетико», то команда Диего Симеоне во второй половине чемпионата явно сбавила темп, и растеряла то огромное преимущество, которое ей на старте сезона подарили «Реал» и «Барселона». Однако, настигнув «Матрасников», два гранда испанского футбола снова будто бы начали играть в поддавки, что позволило «Атлетико» подойти к матчу с «Барселоной» в статусе единоличного лидера чемпионата.

Однако радоваться «Атлетико» слишком рано. Преимущество всего в два очка не оставляет команде права на ошибку. А ошибается команда Симеоне в последнее время нередко: вспоминаем и недавнее поражение от «Атлетика» Бильбао, и ничью с «Бетисом».

К матчу с «Барселоной» команда Симеоне подходит явно не в статусе фаворита, и радовать «Эль Чоло» может разве что тот факт, что он сможет рассчитывать практически на боевой состав. Из ощутимых кадровых потерь – только бразильский защитник Ренан Лоди.

Прогноз

Текущая форма «Барселоны» выглядит намного привлекательнее, чем то, что показывает в последнее время «Атлетико». Рискнем поставить на домашнюю победу «Барселоны» с коэффициентом 1,84.

8 мая, суббота