На радость Реалу. Барселона и Атлетико сыграли вничью

Этот матч ждали с большим нетерпением. Центральный поединок не только 35-го тура, а, возможно, и ключевой в борьбе за чемпионство. Перед игрой мадридцы возглавляли турнирную таблицу, опережая «Барселону» и «Реал» на два очка. И каталонцы, кроме как о победе, ни о чем больше не помышляли.

Обе команды пребывают в хорошей форме. Но все же кондиции «Барселоны» казались несколько лучшими. Из пяти последних матчей «блаугранас» выиграли четыре, лишь по глупости проиграв дома скромной «Гранаде». А вот подопечные Диего Симеоне, изумительно начавшие сезон, явно сбавили темп, и растеряли то огромное преимущество, которое имелось на старте сезона. Не так давно «матрасники» потерпели поражение от «Атлетика» из Бильбао, и свели вничью матч с «Бетисом».

Старт встречи на «Камп Ноу» выдался не слишком богатым на моменты. «Барселона» на правах хозяев поля попыталась забрать мяч под свой контроль, но защитные порядки соперника не давали сбоев и атака «блаугранас» оставалась на голодном пайке.

В середине тайма команда Симеоне перехватила инициативу и создала несколько острых моментов. Сначала неплохо пробил Карасско, потом удар Суареса в ближний угол парировал Тер Штеген, а через мгновения опаснейший удар Корреа прервал Лангле. У «Барсы» можно лишь вспомнить проход Месси. Но какой проход! Аргентинец обошел четырех соперников и пробил – Облак перевел снаряд на угловой.

После перерыва сценарий игры не изменился.« Барселона» очень действовала прагматично в основном за счет индивидуального мастерства Месси. Интересных идей и рискованных действий у команды Кумана практически не появлялось. Наверное, самый опасный момент у хозяев возник на 85 минуте. Альба навесил с левого края, а Дембеле с линии вратарской пробил выше ворот.

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Да, был еще момент у Месси, но аргентинец со штрафного был неточен.



«Атлетико» также не форсировал событий, но мадридцев понять можно. Ничья сохранила отрыв в два очка от «блаугранас» и «Реала», который в случае победы над «Севильей»за три тура до финиша станет единоличным лидером чемпионата.

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 35-й тур

«Барселона» - «Атлетико» - 0:0

Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 - Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 46), Дест (Дембеле, 75) Бускетс (Мориба, 32), Де Йонг, Педри (Серхи, 75), Гризманн, Месси.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13) (Жоау Феликс, 67), Карраско, Суарес, Корреа (Кондогбия, 73)

Арбитр: Матеу Лаос, Валенсия

Стадион: «Камп Ноу»