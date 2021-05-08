35-й тур
Барселона
0 : 0
Атлетико Мадрид
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На радость Реалу. Барселона и Атлетико сыграли вничью

Команда Диего Симеоне сохранила отрыв в два очка от «блаугранас»

  • 08.05.2021 19:11
  • 1353 просмотра
  • 3 комментария
На радость Реалу. Барселона и Атлетико сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Этот матч ждали с большим нетерпением. Центральный поединок не только 35-го тура, а, возможно, и ключевой в борьбе за чемпионство. Перед игрой мадридцы возглавляли турнирную таблицу, опережая «Барселону» и «Реал» на два очка. И каталонцы, кроме как о победе, ни о чем больше не помышляли. 

Обе команды пребывают в хорошей форме. Но все же кондиции «Барселоны» казались несколько лучшими. Из пяти последних матчей «блаугранас» выиграли четыре, лишь по глупости проиграв дома скромной «Гранаде». А вот подопечные Диего Симеоне, изумительно начавшие сезон, явно сбавили темп, и растеряли то огромное преимущество, которое имелось на старте сезона. Не так давно «матрасники» потерпели поражение от «Атлетика» из Бильбао, и свели вничью матч с «Бетисом».

Старт встречи на «Камп Ноу» выдался не слишком богатым на моменты. «Барселона» на правах хозяев поля попыталась забрать мяч под свой контроль, но защитные порядки соперника не давали сбоев и атака «блаугранас» оставалась на голодном пайке. 

В середине тайма команда Симеоне перехватила инициативу и создала несколько острых моментов. Сначала неплохо пробил Карасско, потом удар Суареса в ближний угол парировал Тер Штеген, а через мгновения опаснейший удар Корреа прервал Лангле. У «Барсы» можно лишь вспомнить проход Месси. Но какой проход! Аргентинец обошел четырех соперников и пробил – Облак перевел снаряд на угловой.

После перерыва сценарий игры не изменился.« Барселона» очень действовала прагматично в основном за счет индивидуального мастерства Месси. Интересных идей и рискованных действий у команды Кумана практически не появлялось. Наверное, самый опасный момент у хозяев возник на 85 минуте. Альба навесил с левого края, а Дембеле с линии вратарской пробил выше ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, был еще момент у Месси, но аргентинец со штрафного был неточен. 

«Атлетико» также не форсировал событий, но мадридцев понять можно. Ничья сохранила отрыв в два очка от «блаугранас» и «Реала», который в случае победы над «Севильей»за три тура до финиша станет единоличным лидером чемпионата. 

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 35-й тур

«Барселона» - «Атлетико» - 0:0

 Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 - Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 46), Дест (Дембеле, 75) Бускетс (Мориба, 32), Де Йонг, Педри (Серхи, 75), Гризманн, Месси.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13) (Жоау Феликс, 67), Карраско, Суарес, Корреа (Кондогбия, 73)

Арбитр: Матеу Лаос, Валенсия

Стадион: «Камп Ноу»

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.05.2021 19:37
    0
    дайте уже людині 7й зм
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.05.2021 19:36
    0
    090545, 08.05.2021 19:12
    Пусть ещё Реал обыграет Севилью, а потом радуются)
    Это точно! Во времена Роналду топил за Реал, но в этом сезоне хочу чтобы Атлетико был чемпом!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 19:12
    +4
    Пусть ещё Реал обыграет Севилью, а потом радуются)
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 19:12
    +4
    Пусть ещё Реал обыграет Севилью, а потом радуются)
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 08.05.2021 19:37
    0
    дайте уже людині 7й зм
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.05.2021 19:36
    0
    090545, 08.05.2021 19:12
    Пусть ещё Реал обыграет Севилью, а потом радуются)
    Это точно! Во времена Роналду топил за Реал, но в этом сезоне хочу чтобы Атлетико был чемпом!
    Ссылка
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