Зинедин ЗИДАН: «Азар извинился. Он не хотел никого обидеть»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение Эдена Азара после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси»:

«Азар уже извинился за случившееся. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок «Реала» и будет выступать за «Реал».

Мы с ним поговорили. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом».

Ранее сообщалось о том, что Азар может вернуться в «Челси».