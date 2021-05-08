Зинедин ЗИДАН: «Азар извинился. Он не хотел никого обидеть»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение Эдена Азара после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси»:
«Азар уже извинился за случившееся. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок «Реала» и будет выступать за «Реал».
Мы с ним поговорили. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом».
Ранее сообщалось о том, что Азар может вернуться в «Челси».
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Источник — Marca
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