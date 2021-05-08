Азар может вернуться в Челси

Лондонский «Челси» собирается вернуть вингера Эдена Азара, который играет за «Реал».

Как сообщает ABC, английский клуб готов купить бельгийца за 50 миллионов евро, которые требуют мадридцы.

Ранее сообщалось, что «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после проигранного матча с «Челси» в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Азара 3 гола в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах. Летом 2019 года «Реал» отдал «Челси» за Азара 115 миллионов евро.