Испанская пресса: Реал выставил Азара на трансфер

30-летний игрок «Реала» Эден Азар вскоре может покинуть клуб.

Как отмечает телеканал El Chiringuito TV, мадридский клуб выставил Азара на трансфер в преддверии межсезонья. Сообщается, что руководство «Реала» понимает, что продать футболиста будет сложно, однако они готовы выслушать все предложения по нему.

Напомним, что 5 мая «Реал» уступил «Челси» (0:2) и покинул Лигу чемпионов.

После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.

Азар играет за «Реал» с лета 2019 года, но проявить себя лучшим образом он не смог. В этом сезоне на Азар сыграл 11 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.