Рим. Костюк вышла в финал квалификации

Украинка в одном шаге от основной сетки турнира

  • 08.05.2021 14:31
  • 930 просмотров
  • 1 комментарий
Рим. Костюк вышла в финал квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в полуфинале квалификации грунтового турнира WTA в Риме встречалась с итальянкой Нурией Бранкаччо.

Украинская теннисистка одержала убедительную победу в двух сетах, выиграв вторую партию всухую. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

Квалификация. Полуфинал

Нурия Бранкаччо (Италия) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 0:6

В финале квалификации Костюк сыграет с японкой Нао Хибино.

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки турнира в Риме.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    introvert
      introvert, 08.05.2021 14:33
    +4
    Забавный счет. Почему забавный? Если кто забыл, Хибино досталась в соперницы Марте в первом раунде прошлогоднего РГ, большинство болельщиков (и я в том числе) были уверены в легкой победе Марты, а получили в подарок... те самые 6-4 6-0. В пользу японки.
    Хз, что нас ждет завтра.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 08.05.2021 14:33
    +4
    Забавный счет. Почему забавный? Если кто забыл, Хибино досталась в соперницы Марте в первом раунде прошлогоднего РГ, большинство болельщиков (и я в том числе) были уверены в легкой победе Марты, а получили в подарок... те самые 6-4 6-0. В пользу японки.
    Хз, что нас ждет завтра.
    Ссылка
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