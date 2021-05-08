Рим. Костюк вышла в финал квалификации

Сегодня Марта Костюк в полуфинале квалификации грунтового турнира WTA в Риме встречалась с итальянкой Нурией Бранкаччо.
Украинская теннисистка одержала убедительную победу в двух сетах, выиграв вторую партию всухую. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
Квалификация. Полуфинал
Нурия Бранкаччо (Италия) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 0:6
В финале квалификации Костюк сыграет с японкой Нао Хибино.
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Источник — Sport.ua
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