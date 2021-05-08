Президент Ференцвароша: «Три года с Ребровым – фантастические»

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов оценил три года работы Сергея Реброва на посту главного тренера команды:
«Фантастические три года вместе. Многие говорят, что только венгерский тренер знает специфику нашего чемпионата и менталитета. Другие считают, что только иностранный тренер может быть ключом к долгосрочному развитию, так как привносит в наш чемпионат что-то новое с профессиональной точки зрения.
Приглашая в 2018 году Реброва на должность главного тренера, мы думали о том, кто лучше всего нам подойдет. Результаты последних трех лет говорят сами за себя».
Ранее сообщалось о том, что заменить Реброва на посту главного тренера «Ференцвароша» может Виктор Скрипник.
Источник — Facebook
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