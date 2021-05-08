Президент Ференцвароша: «Три года с Ребровым – фантастические»

Габор Кубатов – о работе с украинским тренером

  • 08.05.2021 13:30
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Президент Ференцвароша: «Три года с Ребровым – фантастические»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов оценил три года работы Сергея Реброва на посту главного тренера команды:

«Фантастические три года вместе. Многие говорят, что только венгерский тренер знает специфику нашего чемпионата и менталитета. Другие считают, что только иностранный тренер может быть ключом к долгосрочному развитию, так как привносит в наш чемпионат что-то новое с профессиональной точки зрения.

Приглашая в 2018 году Реброва на должность главного тренера, мы думали о том, кто лучше всего нам подойдет. Результаты последних трех лет говорят сами за себя».

Ранее сообщалось о том, что заменить Реброва на посту главного тренера «Ференцвароша» может Виктор Скрипник.

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