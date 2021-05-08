В воскресенье, 9-го мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором ковалевский «Колос» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», арбитр из Славянска Александр Омельченко даст стартовый свисток в 14:00.

«Колос» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Ковалевке можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».