В воскресенье, 9-го мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором ковалевский «Колос» сыграет против киевского «Динамо».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», арбитр из Славянска Александр Омельченко даст стартовый свисток в 14:00.
«Колос» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Ковалевке можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».
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Источник — Sport.ua
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